DARK TRANQUILLITY: in arrivo ad agosto il nuovo ''Endtime Signals''

Nel complesso un buon pezzo come tanti, direi nella loro media. Mi aspettavo un cambio di rotta invece qui si ricalca quanto fatto nel corso degli ultimi dischi. Mi piace la parte iniziale, poi strofa e ritornello che non fanno gridare al miracolo mentre è molto bello l\'assolo, tra l\'altro piuttosto atipico per i DT. Non mi convince la produzione che ha poca verve e le tastiere, buone nella prima parte e nel crescendo sull\'assolo mentre risultano piuttosto monotone nel resto del pezzo. Anche Stanne non sfodera chissà che prestazione... sentiremo il resto cosa ci riserva, per ora non mi sbilancio