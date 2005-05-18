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The Awakening

08/03/24
KIM GORDON
The Collective

08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase

08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak

08/03/24
GREY SKIES FALLEN
Molded by Broken Hands

08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames

08/03/24
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Defectum Omnium

08/03/24
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Prophecy

08/03/24
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08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children

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08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)

08/03/24
DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/24
WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/03/24
NECRODEATH + BLACK ANCESTRY + APOCALYPTIC SALVATION
CENTRALE66 - MODENA

09/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/03/24
AGRESSOR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

09/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
MIDNIGHT PUB LIVE, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA

09/03/24
AGRESSOR + THULSA DOOM + MORBUS GRAVE + DEATHFUCKER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
ARD: disponibile ''Hefenfelth'' dal nuovo ''Untouched By Fire''
08/03/2024 - 08:55 (34 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
26/07/2023
Live Report
RAMMSTEIN + ABÉLARD
Stadio Euganeo, Padova (PD), 01/07/2023
20/06/2023
Live Report
MOTLEY CRUE + DEF LEPPARD + BAMBOLE DI PEZZA
Ippodromo SNAI San Siro, Milano (MI), 20/06/2023
21/09/2022
Live Report
SOEN + LIZZARD + OCEAN HOARSE
Largo Venue, Roma (RM), 08/09/2022
19/01/2021
Articolo
WARDRUNA
Incontro con Einar Selvik
07/12/2020
Intervista
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Più forti della pandemia
03/03/2020
Intervista
DEMONS & WIZARDS
''Nessuna pressione, solo divertimento!''
29/10/2019
Live Report
ECLIPSE + JUNKYARD DRIVE
Legend Club, Milano, 27/10/2019
26/10/2019
Intervista
BLIND GUARDIAN
A tu per tu con l'album orchestrale
23/06/2019
Live Report
DEF LEPPARD + WHITESNAKE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 19/06/2019
14/06/2019
Live Report
TRIVIUM + While She Sleeps + Hell’s Guardian
Live Club, Trezzo sull`Adda (MI), 10/06/2019
23/11/2018
Live Report
ELECTRIC WIZARD + UFOMAMMUT + HUMULUS
Live Music Club, Trezzo sull'Adda (MI), 18/11/2018
22/11/2018
Live Report
ZEAL & ARDOR + NYOS
Proxima, Varsavia, 18/11/2018
14/05/2018
Live Report
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
Traffic Club, Roma, 09/05/2018
26/03/2018
Intervista
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Il rock è un affare di famiglia
20/03/2018
Live Report
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + GORILLA PULP
Jailbreak Live Club, Roma, 16/03/2018
09/11/2017
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
100% Hardcore Superstar!
13/10/2017
Live Report
GRAVEYARD + TROUBLED HORSE + ELECTRIC BALLROOM
Bloom, Mezzago (MB), 08/10/2017
02/06/2017
Intervista
TANKARD
I nostri primi trentacinque anni
26/05/2017
Intervista
BLIND GUARDIAN
Inarrestabili bardi
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
18/11/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 6 - I Centri Sociali
08/10/2016
Live Report
HARDER THAN STEEL FESTIVAL
Sporthalle, Dittinghein (GER), 01/10/2016
16/09/2016
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR + JUNKIE DILDOZ + HANGARVAIN + QUINTACOLONNA + LOST & FOUND
Circolo acsi a.s.d. Supernova, Tuoro sul Trasimeno (PG), 10/9/2016
22/07/2016
Intervista
VARDIS
Trent'anni dopo, intervista a Steve Zodiac
16/07/2016
Live Report
WHITESNAKE + HARDCORE SUPERSTAR
Pistoia Blues, Piazza Duomo (PT), 15/07/2016
07/07/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 5 - Le Band: il Nord - Parte seconda
05/07/2016
Live Report
MUNICIPAL WASTE + CRIPPLE BASTARDS + GAME OVER
Circolo Magnolia, Milano, 29/06/2016
06/06/2016
Live Report
METAL RIOT: SOUL OF STEEL + OVERKHAOS + SHADEWARD
Nordwind Discopub, Bari (BA), 01/06/2016
01/06/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 4 - Le band: il Nord - Parte Prima
20/05/2016
Live Report
MARDUK + IMMOLATION + ORIGIN
Circolo Colony, Brescia, 17/05/2016
02/05/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 3 - Le band: il Centro-Sud
24/03/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 2 - Case discografiche e fanzine. Una breve ricognizione
16/02/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 1 - Buy or diy
29/11/2015
Live Report
CHILDREN OF BODOM + SYLOSIS + HELL`S GUARDIAN
Alcatraz, Milano (MI) , 24/11/2015
10/11/2015
Live Report
W.A.S.P. + LUCKY BASTARDZ
Il Deposito, Pordenone (PN) , 05/11/2015
15/10/2015
Live Report
TANKARD + Guests
Circolo Colony, Brescia (BS) – 10/10/15
02/08/2015
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 25/07/2015
05/07/2015
Live Report
GRAVEYARD (SPA) + BLACK OATH + DECAPITATED CHRIST
Circolo Colony, Brescia, 30/06/2015
18/06/2015
Intervista
DODHEIMSGARD
Perfetta oscurità
10/05/2015
Live Report
BLIND GUARDIAN + ORPHANED LAND
Alcatraz, Milano, 05/05/2015
29/04/2015
Intervista
PLANETHARD
NOW is the right time!
12/03/2015
Live Report
MARDUK + BELPHEGOR + ALTRI
Circolo Colony, Brescia, 07/03/15
26/12/2014
Live Report
NIGHT OF THE SPEED DEMONS VII - Ratos De Porao + Yacopsae + Cripple Bastards + EU`s Arse
HonkyTonky 19/12/2014, Seregno (MI)
18/12/2014
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL - CORONER + DEICIDE + BULLDOZER
Live Club 13/12/2014 Trezzo Sull'Adda
26/11/2014
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR + SPEED STROKE
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 22/11/2014
22/10/2014
Live Report
GOTTHARD + PLANETHARD
Orion Live Club, Ciampino (RM), 15/10/2014
30/07/2014
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 26/07/2014
26/07/2014
Intervista
TANKARD
Re del metal? No, Re della birra!
19/12/2013
Live Report
MARDUK + GRAVE
Circolo Colony, Brescia, 14/12/2013
28/11/2013
Live Report
INCANTATION + RAGNAROK + SURVIVE + BASTARD SAINTS
Circolo Colony, Brescia, 23/11/2013
18/09/2013
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 14/09/2013
07/09/2013
Intervista
REGARDE LES HOMMES TOMBER
Uomo: una caduta preannunciata
31/07/2013
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 27/07/2013
05/06/2013
Live Report
FIREWIND + ASGARD
Pegorock, Pegognana (MN), 01/06/2013
25/05/2013
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
InarrestabilI e completi: parla Jocke!!!
06/02/2013
Live Report
THE SECRET + GRIME + THE HARDEST SEASON
INIT Club, Roma, 31/01/2013
22/12/2012
Live Report
HAGGARD + SOUND STORM + EMBRACE OF DISHARMONY
Orion Club, Roma, 16/12/2012
19/09/2012
Articolo
BLIND GUARDIAN
# 2 - La biografia
18/09/2012
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 15/09/2012
07/09/2012
Articolo
BLIND GUARDIAN
# 1 - La biografia
04/08/2012
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 28/07/2012
28/07/2012
Intervista
TANKARD
Trent'anni di birra e thrash metal!
04/10/2011
Intervista
GOTTHARD
Un anno senza Steve, ma la vita deve andare avanti
15/09/2011
Intervista
BLIND GUARDIAN
La parola ad André Olbrich
16/03/2011
Live Report
ELECTRIC WIZARD + DOOMRAISER
Init Club, Roma, 11/03/2011
15/02/2011
Live Report
SODOM + DIE HARD + IRREVERENCE
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 10/02/2011
20/11/2010
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
Godersi la notorieta'...
17/10/2010
Live Report
BLIND GUARDIAN
Roma, Atlantico, 12/10/2010
16/10/2010
Intervista
KING OF ASGARD
L'inverno e' sempre piu' freddo
12/10/2010
Intervista
STARDISHWASHERS
Lavapiatti stellari!
24/09/2010
Articolo
AVANT-GARDE
# 2 - La storia di un non-genere
14/09/2010
Articolo
AVANT-GARDE
# 1 - Contenere l'irraggiungibile
20/04/2010
Live Report
HAGGARD + FUROR GALLICO
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 11/04/2010
23/12/2009
Intervista
DANIELE GOTTARDO
Conosci te stesso...
11/11/2009
Intervista
CRIPPLE BASTARDS
La voce del grind made in Italy
20/10/2009
Live Report
NAPALM DEATH + CRIPPLE BASTARDS
Rock Planet, Pinarella di Cercia (RA), 03/10/2009
08/08/2009
Intervista
REGARDLESS OF ME
Made in "Sicilia"
27/11/2008
Intervista
CRIPPLE BASTARDS
Parla Giulio The Bastard
23/11/2008
Live Report
HAGGARD
Il concerto di Cortemaggiore
20/10/2008
Intervista
BACKYARD BABIES
Parla Dregen
15/10/2008
Live Report
BACKYARD BABIES
La data di Roma
09/02/2008
Live Report
HARD ROCK HELL FESTIVAL
Una giornata nel Regno Unito
11/01/2008
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
Parla Silver Silver
01/12/2007
Live Report
NECRODEATH + CRIPPLE BASTARDS
Target Club, Bari, 23/11/2007
13/11/2006
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR
La data di Roma
06/11/2006
Live Report
BLIND GUARDIAN
Alcatraz, Milano, 10/10/2006
04/09/2006
Articolo
RICCARDO PASINI
Parla il fonico di Ravenna
16/06/2006
Articolo
BLIND GUARDIAN
Lo studio report
05/06/2006
Live Report
BACKYARD BABIES + SUPAGROUP + TRASHLIGHT VISION
Lo show di Milano
18/05/2005
Intervista
GERARDO CAFARO
Come si crea un festival
 
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08/03/2024 - 08:55
ARD: disponibile ''Hefenfelth'' dal nuovo ''Untouched By Fire''
08/03/2024 - 08:52
FUROR GALLICO: guarda il video di ''Birth of the Sun''
07/03/2024 - 08:41
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06/03/2024 - 16:58
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04/03/2024 - 00:00
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02/03/2024 - 12:05
MINISTRY: guarda la clip di ''New Religion''
01/03/2024 - 11:18
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29/02/2024 - 09:13
AUSTRIAN DEATH MACHINE: guarda il video di ''Judgement Day''
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08/03/2024 - 10:02
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08/03/2024 - 09:41
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08/03/2024 - 08:52
FUROR GALLICO: guarda il video di ''Birth of the Sun''
08/03/2024 - 08:45
METALITALIA.COM FESTIVAL: le date dell'edizione 2024
08/03/2024 - 08:41
ULCERATE: annunciato il nuovo ''Cutting the Throat of God''
08/03/2024 - 08:34
MAGNUM: interrompono ogni attività
08/03/2024 - 08:31
IRON MONKEY: pubblicano ''Off Switch'' dal nuovo album ''Spleen & Goad'''
 
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