SAXON: il videoclip di ''Madame Guillotine'' dall'ultimo disco

08/03/2024 - 10:10 (23 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Perdonami @Epicmetal, ma a fare un video animato non ci vogliono esattamente 5 minuti. C\'è una professionalità dietro l\'animazione che merita d\'essere rispettata. Sul gusto personale non si discute, liberissimo di dire che non ti piacciano i video animati, ma sminuire le professioni dà sempre molto fastidio. 1 Queste cagate in IA se le possono tenere. Finora eran stati tra i pochi a fare video veri e dove si mostravano senza farsi problemi per l\'età a differenza di tanti altri che da anni buttano fuori video insulsi con cartoni animati da due soldi fatti in 5 minuti al computer (vedi Maiden), spero che questo sia solo un caso isolato.