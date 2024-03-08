     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The Awakening - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/03/24
WADE BLACK`S ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
KIM GORDON
The Collective

08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase

08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak

08/03/24
GREY SKIES FALLEN
Molded by Broken Hands

08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames

08/03/24
EXHORDER
Defectum Omnium

08/03/24
GOST
Prophecy

08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream

08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children

CONCERTI

08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)

08/03/24
DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/24
WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/03/24
NECRODEATH + BLACK ANCESTRY + APOCALYPTIC SALVATION
CENTRALE66 - MODENA

09/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/03/24
AGRESSOR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

09/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
MIDNIGHT PUB LIVE, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA

09/03/24
AGRESSOR + THULSA DOOM + MORBUS GRAVE + DEATHFUCKER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
WADE BLACK'S ASTRONOMICA: ascolta ''Sirens'' dal nuovo album
08/03/2024 - 14:51 (38 letture)

no related recensioni