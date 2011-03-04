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08/03/24
WADE BLACK`S ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
KIM GORDON
The Collective

08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase

08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak

08/03/24
GREY SKIES FALLEN
Molded by Broken Hands

08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames

08/03/24
EXHORDER
Defectum Omnium

08/03/24
GOST
Prophecy

08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream

08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children

CONCERTI

08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)

08/03/24
DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/24
WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/03/24
NECRODEATH + BLACK ANCESTRY + APOCALYPTIC SALVATION
CENTRALE66 - MODENA

09/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/03/24
AGRESSOR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

09/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
MIDNIGHT PUB LIVE, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA

09/03/24
AGRESSOR + THULSA DOOM + MORBUS GRAVE + DEATHFUCKER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
FLESHGOD APOCALYPSE: ecco il nuovo singolo ''Pendulum''
08/03/2024 - 15:13 (48 letture)

RECENSIONI
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23/05/2017
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FLESHGOD APOCALYPSE + THY LEGION + BOUND TO PREVAIL + REPUGNANCE + ANGELCRYPT
Orpheum Theater, Gzira (Malta), 19/05/2017
30/10/2016
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CAP 10100, Torino, 27/10/2016
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Fabrique, Milano, 18/04/16
22/10/2014
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10/05/2013
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THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
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10/08/2011
Intervista
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La genesi di 'Agony' ed alcune curiosità...
07/03/2011
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DYING FETUS + KEEP OF KALESSIN + CARNIFEX + FLESHGOD APOCALYPSE ed altri
Blackout, Roma, 04/03/2011
 
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