Davvero un grande album, niente di nuovo naturalmente ma song and sound 100%priest. Preferisco i pezzi meno tirati e Halford ha trovato un modo di usare la voce molto piacevole ,almeno in studio, su registri a lui ora consoni. Ma solo io sulla strofa di Gates of hell sento il riff di Crazy train di ozzy in un altra tonalitÓ?