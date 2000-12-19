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CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA, VIALE MONZA 255 - MILANO

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CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA

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FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

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ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

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ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

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VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
SLASH: i dettagli del suo nuovo album solista ''Orgy of the Damned''
10/03/2024 - 11:07 (57 letture)

Rob Fleming
Domenica 10 Marzo 2024, 12.19.00
4
Questo messaggio lo ascolto con gusto e potrebbe scattare l\'acquisto. E poi c\'è Lei, Beth Hart. E poi c\'è LUI, Sua Maestà, la Voce, Paul Rodgers. Curioso di ascoltare Dorothy e Demi Lovato alla prese con il blues.
Galilee
Domenica 10 Marzo 2024, 12.09.36
3
Ottimo
vascomistaisulcazzo
Domenica 10 Marzo 2024, 12.09.06
2
interessante assai.
fasanez
Domenica 10 Marzo 2024, 11.42.59
1
decisamente una bella sopresa, gradevole, per il sottoscritto.
RECENSIONI
90
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