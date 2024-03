NECROPHAGIA: dettagli e singolo del nuovo album ''Moribundis Grim''

12/03/2024 - 08:09 (254 letture)



20 Il bello è che certe cose che da noi sono quasi disprezzate all\'estero le adorano. Ho vissuto 4 anni in Ungheria, Bud Spencer e Terence Hill sono adorati. Ha dedicato la statua a Bud a Budapest, quando ancora era vivo. Per non parlare dei gialli adorati in Francia e Germania, tipo Bava, Fulci, Argento... Alice Cooper citava Suspiria come uno dei suoi top 3 horror di tutti i tempi. 19 Spirit,certamente...ci metto anche Tomas Milian che ho sempre apprezzato. 18 Anche per i polizziotteschi Prog. Maurizio Merli un grande. 17 I migliori,siamo stati i migliori nel cinema di genere...l\'ho già scritto tempo fa e lo ripeto i migliori! 16 Galilee,abbiamo avuto grande cinema di genere,poi ci siamo messi in testa che era troppo provinciale,ce ne siamo quasi vergognati e lo abbiamo ripudiato..e guarda come ci ritroviamo,con la medaglia d\'oro delle fiction demmerda.Bel salto di qualità,non cé che dire.. 15 Pensate che io conobbi Bava anni e anni fa grazia ad un documentario fatto da Scorsese , Tarantino, Burton e Landis. 14 Comunque a me questa band non ha mai trasmesso una sensazione di valenza storica,poi ha i suoi estimatori ma per me poco incidono. 13 È tipico degli italiani Dave.Se era americano tutti col santino in auto. 12 Cmq non avranno fatto dischi capolavori, ma hanno contribuito a creare un genere, il Death Metal, tanto quanto band come Death, Master, Morbid Angel, Massacre, Terrorizer e ovviamente Possessed. Bava (papà) cmq il più grande di tutti, un vero maestro del cinema (non solo horror) che purtroppo da noi continua ad essere poco ricordato, o cmq molto meno di quanto meriterebbe . 11 La fine del cinema di genere è stata una follia. 10 Puoi dirlo forte negli anni 60/70 e anche un po\' 80 abbiamo dominato. Senza contare gli anni 40/50 che però conosco poco. Assieme all\'America e alla Francia eravamo dei numeri Uno. Bei tempi per il nostro cinema. 9 Galilee,The Thing che grande film.Bava un super,la nostra è una grande tradizione di genere,ai tempi.. 8 Grande Evil dead, bellissimo. Anche i seguiti. Io amo tante cose. Se devo citarti un regista ti dico Mario Bava. Americani? Forse Carpenter, e poi il grande takashi Miike. Tra i preferiti ovviamente. 7 Pure io.Posso dirti che ho fatto 2 dipinti dedicati al film. Uno,1.10x0.80 lo tengo nella mia baita. Sono un fan del film, con Evil Dead il mio horror preferito. 6 Il film. Sono un appassionato e collezionista di film di genere italiani e non. Quella villa accanto al cimitero è un gioiellino del grande Fulci. 5 Aaah il film!Scusa GALIEE,pensavo questo disco...dire capolavoro(il film)è il minimo.. 4 ma sei serio? 3 Che capolavoro. ♥️ 2 Sottovalutato a ragione.E mi osano pure fare una cover di Quella Villa Accanto Al Cimitero,film e colonna sonora intoccabili.Sacrilegio. 1 Pur essendo una operazione almeno in parte commerciale penso lo ascolterò volentieri. Alla fine sono un gruppo storico ma spesso sottovalutato...