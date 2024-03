BLUES PILLS: il nuovo album ''Birthday'' ad agosto, ascolta un brano

12/03/2024 - 08:33 (169 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Non so che dire, riportavo quello che ho letto 5 Mah, che tipo di \"esperimenti\" vorrei proprio vedere, visto che risulta pubblicato solo un EP solista a nome suo (Hungry Ghost), per il resto, a parte 2-3 canzoni su cui sono stati girati video e hanno girato su Facebook e basta, è sparito dalla circolazione (e anche invecchiato vistosamente). Tra l\'altro, il suo sito personale è stato fatto e mai aggiornato, se provate a visitarlo e andare su \"Discography\", vi porta a un errore di caricamento infinito che continua fino a bloccare la pagina e la barra laterale, della serie, \"10 cose da non fare per autopromuoversi\". 4 @Transcendence avevo letto che la casa discografica decise di puntare tutto su Elin per l\'immagine, lui invece voleva fare più \"esperimenti\" dunque ha mollato... 3 @Legalisedrugsandmurder: Dorian Sorriaux, giusto? L\'attuale chitarrista, Zack Anderson, altro non è che il vecchio bassista fino alla sua dipartita. 2 Niente di straordinario, aspetterei l\'album... La perdita del chitarrista di cui ora mi sfugge il nome mi sa che li ha danneggiati molto... 1 Sempre piaciuti. Qua poppeggiano un po\', ma mi acchiappano lo stesso. E il video non l\'ho guardato, ma solo ascoltato (capisci ammé...).