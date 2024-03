NIGHTWISH: rinnovato il contratto con Nuclear Blast Records

12/03/2024 - 08:37 (377 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 18 @Rain, ti devo correggere. Floor non sa cantare COME Tarja e Annette, ma sa cantare MEGLIO di Tarja e Annette. E così ho risposto ai due rappresentanti del Tarja fan club ai post 13 e 14. Si tratta di provocatori professionisti chiaramente al soldo di Tarja. 17 Dopo le Exit Eden Hietala si è messo a duettare pure con Tarja edhanno appena rilasciato una modesta canzonetta (quasi un plagio della bellissima Sign of the Times dei grandiosi Europe) Quindi AaHietala sono magicamente passate tutte le fregole mentali o forse qualcosa non ci ha detto? 16 Io personalmente non amavo per niente gli After Forever.... però non sono in disaccordo con chi dice che Floor sia la cantante più \"Completa\" che abbiano mai avuto...nel senso che sa cantare sia come Tarja che come Annette. Tarja a un certo punto diversificò il suo modo di cantare comunque. 15 Floor è una cantante con i controcazzi più eclettica secondo me. Tarja è una lirica e rende meglio su alcune canzoni. insieme in Over The Hills And Far Away hanno dato dimostrazione di poter essere un bel duo 14 )) Anche la mia di stima, eh. Dal Tarja fan club)) 13 ...cmq hai sempre la mia stima. Rob Fleming,non l\'avrei mai detto...cmq hai sempre la mia stima. 12 #iostoconPainkillereDaveHC 11 @progster78, non ho interesse ad ascotlare nessuno dei due tanto, ma si é come dici tu. Sono sempre i soliti scenari reiterati... 10 Area,i rapporti sono migliorati tra loro e le riappacificazioni non sono rare in ambito musicale...vedremo in futuro. Per quanto ammiri Floor la Turunen resta la mia preferita. 9 Cmq a mio avviso Floor molto meglio di Tarja... Non sono un grande fan dei Nightwish ma la differenza (in positivo per la Janssen) si sente eccome. 8 Ho letto di recente una dichiarazione di Marko nella quale diceva più o meno “é stato bello suonare ancora con lei dopo tanto tempo, abbiamo capito che quanto successo in passato era una questione di managers e non ha più importanza “ 7 @progster78: Ah si? Marco vorrebbe suonare con Tarja? E pensare che quest\'ultima quando era ancora nella band disse che la prima volta che lui venne introdotto pensò \"Ma chi é? Cosa Vuole? Che se ne vada immediatamente!\" ma poi si trovarono bene... L\'avevo letto su un intervista di Rock Hard del tempo (2004). 6 Oggi dei NIgthwish restano solo Holopainen e Vuorinen? A me erano piaciuti veramente per pochissimo tempo circa dal tardo 2003 fino al 2005 e feci persino in tempo a vederli due volte dal vivo (la seconda in un festival) con Tarja... quei nightwish non esistono più circa da quel periodo. Tutta la scena \"female fronted\" sinfonica poi partita da loro e dal successo planetario degli evanescence (che erano un più un gruppo Nu Metal) non riuscì a conquistarmi. 5 Aaah, ma guarda, mi pare da quello che ho letto che ormai la reunion Tarja/Marko sia cosa fatta. 4 Painkiller,miscredente 🤣...cmq mi riferivo alla formazione di una band insieme a Hietala non in un suo ritorno nei Nightwish. 3 @progster78: su una cosa non concordiamo…se mai tornasse Tarja smetterei di ascoltare i Nightwish 🤣 2 Concordo con Painkiller,giorni fa ho letto una dichiarazione di Hietala che non escludeva di suonare con Tarja in un\'altra band...devo dire che la cosa mi stuzzica e non poco. 1 Non so cosa pensare, prima la dipartita di Marko Hietala, che si sente tantissimo, la malattia di Floor, poi la scelta di pubblicare un album senza andare in tour… incrocio le dita.