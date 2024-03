WITCH VOMIT: ''Black Wings of Desolation'' è il secondo estratto dal nuovo album

13/03/2024 - 09:05 (81 letture)



Una figata.. Adesso è un momento d'oro. Escono tutti.. Hour of Penance, Brodequin, Hideous Divinity, Apparition.. Tutti disconi in ambito death