BLUE OYSTER CULT: ascolta ''Don't Come Running to Me'' da ‘‘Ghost Stories’’

13/03/2024 - 11:50 (184 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Mah...per come si presenta non mi attira per niente. Dovrà essere veramente bello per l\'acquisto 4 Beh niente da dire...tanto di cappello. Canzone bellissima con cori irresistibili 3 Sempre bello vedere la vecchia guardia che sforna grandi lavori...ci metto anche gli Uriah Heep...Bellissimo il precedente TSR. 2 La voce è di Eric. 1 Bella notizia! L\'ultimo album era una bomba. In questo singolo non capisco di chi sia la voce