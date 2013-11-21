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ELLIS MANO BAND
Live: Access All Areas (Live Album)

CONCERTI

15/03/24
VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

15/03/24
THE CLAN
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

15/03/24
MARLENE KUNTZ
ORION, VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 52 - CIAMPINO (ROMA)

15/03/24
CHAKRAH
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 35 - SARONNO (VA)

15/03/24
CISCO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

15/03/24
DARKHOLD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

15/03/24
PINO SCOTTO
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA

15/03/24
DiM
OZNE GUINNESS PUB, VIA PUGLIESI 35 - PRATO

16/03/24
ENSLAVED + SVALBARD + WAYFARER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

COFFINS: ascolta ''Things Infestation'' dal nuovo album
14/03/2024 - 07:53 (97 letture)

lisablack
Giovedì 14 Marzo 2024, 16.35.02
1
Goduria.. Marcio fino alle ossa🤘
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