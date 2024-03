MARKO HIETALA: disponibile un singolo con Tarja Turunen

14/03/2024 - 19:24 (114 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 8 Che devozione che avete per questa...quella dei canti di natale.Io preferivo la voce di Karin Trapp ai tempi dei Casket. Chissà se canta ancora da qualche parte. 7 Vocalmente sempre il top e anche bella donna...Nei confronti di Tarja mi sento come le ragazzine che negli anni 90 sbavavano per i Take That 6 Eccoli...bella donna. Ma mi sembra molto invecchiata. E non benissimo. O parlavate della cantante?!? 5 as always 4 Tarja,meravigliosa 3 Voi due! Non fate i furbi! Non vedo commenti sull\'ospite. Comunque il pezzo non mi dispiace. 2 Mi piace poco il riff, ma molto il bridge e ritornello. Ben tornato Marko. Sono contento anche di rivederlo sui palchi a ricantare i suoi pezzi. 1 Bel singolo,spero in un album...fa piacere che Hietala sia tornato in pista.