     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/03/24
HADIT
Metaphysical Engines Approaching the Event Horizon

15/03/24
MIKE TRAMP
Mand Af En Tid

15/03/24
LORDS OF BLACK
Mechanics of Predacity

15/03/24
LIPZ
Changing the Melody

15/03/24
WOUNDS
Ruin

15/03/24
THE BLACK CROWES
Happiness Bastard

15/03/24
WHOM GODS DESTROY
Insanium

15/03/24
PER WIBERG
The Serpent`s Here

15/03/24
aborted
Vault of Horrors

15/03/24
ELLIS MANO BAND
Live: Access All Areas (Live Album)

CONCERTI

15/03/24
VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

15/03/24
THE CLAN
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

15/03/24
MARLENE KUNTZ
ORION, VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 52 - CIAMPINO (ROMA)

15/03/24
CHAKRAH
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 35 - SARONNO (VA)

15/03/24
CISCO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

15/03/24
DARKHOLD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

15/03/24
PINO SCOTTO
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA

15/03/24
DiM
OZNE GUINNESS PUB, VIA PUGLIESI 35 - PRATO

16/03/24
ENSLAVED + SVALBARD + WAYFARER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

ANGRA: ecco il video di ''Here in the Now''
14/03/2024 - 19:31 (60 letture)

RECENSIONI
76
82
85
73
69
88
87
75
95
92
ARTICOLI
30/07/2015
Live Report
ANGRA + SIMPLE LIES
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 25/07/2015
20/02/2011
Live Report
ANGRA + KATTAH
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 13/02/2011
01/04/2007
Intervista
ANGRA
Parla Rafael Bittencourt
03/10/2006
Intervista
ANGRA
Parla Edu Falaschi
29/03/2003
Articolo
ANGRA
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
14/03/2024 - 19:31
ANGRA: ecco il video di ''Here in the Now''
30/01/2024 - 12:15
THANGRAM: ascolta il singolo ''Multiverse (The Cosmic Horizons)''
26/12/2023 - 21:27
ANGRA: tre date in Italia nel mese di marzo
01/12/2023 - 10:18
ANGRA: ecco la clip di ''Vida Seca'' con Lenine
13/10/2023 - 12:21
ANGRA: ecco la nuova ''Gods of the World''
16/09/2023 - 17:53
ANGRA: disponibile la clip di ''Tide of Changes''
04/08/2023 - 17:05
ANGRA: in streaming il singolo ''Ride Into the Storm''
31/07/2023 - 10:41
ANGRA: i dettagli del nuovo album ''Cycles of Pain''
04/07/2023 - 15:48
ANGRA: a novembre esce il nuovo ''Cycles of Pain''
18/01/2021 - 19:43
ANGRA: online il live video di ''Travelers of Time''
ULTIME NOTIZIE
15/03/2024 - 00:27
QUEEN: a maggio il live album ''Queen Rock Montreal'' nei formati fisici
15/03/2024 - 00:01
NEW HORIZON: annunciano i dettagli di ''Conquerors'' e pubblicano il singolo ''Daimyo''
14/03/2024 - 19:36
IVORY TOWER: ascolta un singolo da ''Heavy Rain''
14/03/2024 - 19:24
MARKO HIETALA: disponibile un singolo con Tarja Turunen
14/03/2024 - 19:18
KORPIKLAANI: presentano il singolo ''Oraakkelit''
14/03/2024 - 07:53
COFFINS: ascolta ''Things Infestation'' dal nuovo album
13/03/2024 - 11:50
BLUE OYSTER CULT: ascolta ''Don't Come Running to Me'' da ‘‘Ghost Stories’’
13/03/2024 - 11:45
HOLLER: ''Yulia'' è il nuovo singolo dal debutto solista di Terence Holler
13/03/2024 - 11:28
FLOODFALL: firmano con WormholeDeath Records per la ristampa di ''Unbroken''
13/03/2024 - 09:09
GATECREEPER: dettagli e singolo del nuovo ''Dark Superstition''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     