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MARLENE KUNTZ
ORION, VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 52 - CIAMPINO (ROMA)

15/03/24
CHAKRAH
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 35 - SARONNO (VA)

15/03/24
CISCO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

15/03/24
DARKHOLD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

15/03/24
PINO SCOTTO
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA

15/03/24
DiM
OZNE GUINNESS PUB, VIA PUGLIESI 35 - PRATO

16/03/24
ENSLAVED + SVALBARD + WAYFARER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

MOON SHOT: realizzano un video per ''The Power''
15/03/2024 - 09:25 (49 letture)

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