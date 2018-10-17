VLTIMAS: ascolta il nuovo disco ''Epic''

15/03/24
HADIT
Metaphysical Engines Approaching the Event Horizon
15/03/24
MIKE TRAMP
Mand Af En Tid
15/03/24
ATROPHY
Asylum
15/03/24
WOUNDS
Ruin
15/03/24
THE BLACK CROWES
Happiness Bastard
15/03/24
WHOM GODS DESTROY
Insanium
15/03/24
PER WIBERG
The Serpent`s Here
15/03/24
aborted
Vault of Horrors
15/03/24
NECROPHOBIC
In the Twilight Grey
15/03/24
ELLIS MANO BAND
Live: Access All Areas (Live Album)
15/03/24
VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
15/03/24
THE CLAN
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
15/03/24
MARLENE KUNTZ
ORION, VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 52 - CIAMPINO (ROMA)
15/03/24
CHAKRAH
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 35 - SARONNO (VA)
15/03/24
CISCO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
15/03/24
DARKHOLD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
15/03/24
PINO SCOTTO
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
15/03/24
DiM
OZNE GUINNESS PUB, VIA PUGLIESI 35 - PRATO
16/03/24
ENSLAVED + SVALBARD + WAYFARER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO