DARKTHRONE: ad aprile esce il nuovo ''It Beckons Us All''

15/03/2024 - 10:24 (196 letture)



12 @Galilee, si il tatoo degli Hanoi Rocks l\'ho notato già parecchi anni fa e... beh va anche detto che quel gruppo é stato uno dei primi a livello di Rock a mettere l\'area Scandinava sulla mappa.... decisamente più patinati ma chiss+ se gli piacevano i TNT che ok Americanissimi nel sound ma Norvegesi come lui... Nei Darkthrone anche su A blaze in the northern sky c\'era qualche influenza Rock e non mi ricordo più in quale pezzo ma un certo punto c\'era un rallentamento molto Hard Rock con addirittura lui (Fentriz) che usa la CowBell (o perlomeno a me sembrava quella) abbastanza atipica per quel genere. 11 Mi piace tantissimo il poker di dischi citati da Galilée che comincia con The Cult. L\'ultimo che ho comprato è stato Arctic Thunder, che per me è un gran disco. Quelli dopo non mi hanno spinto né all\'acquisto né ad ascoltarli meglio. Passo. 10 Una garanzia 9 Di sicuro han sempre sfornato album molto particolari anche se devo dire che da The Underground in poi si sono un po\' fossilizzati. Il black n roll e il death n roll sono tra le cose che mi gasano di più in assoluto, quindi sono di parte. Eh eh.. Loro comunque sono sempre stati dei precursori e secondo me le prime avvisaglie punk si sentono in Transilvania Hunger. D\'altronde uno che sul braccio ha il tattoo degli Hanoi Rocks... 8 @Galilee, era parecchio brutto ma ricordo altresì che il cosiddetto Black N Roll non mi piaceva e in quel periodo lì a metà 2000 sembrava che quasi ogni gruppo Black cominciasse a farlo... almeno in Norvegia e putroppo qualcuno anche in Italia. In Svezia e Finlandia meno molto meno. Ad ogni modo Fenriz lo reputo un grandissimo conoscitore della materia Rock, Metal e Punk e i Darkthrone come ho già detto non gli si può certo dire che abbiano fatto dischi tutti uguali. Quindi alla fine fecero bene. Mi sono persino ascoltato il promo qui presente e a livello sonoro a me sembrano un po i Celtic Frost di To Mega Therion, un influenza in loro sempre presente. Di sicuro non suonano come nel periodo 92-95 7 Non sono mai riuscito a definirlo sardonic Wrath, tranne che probabilmente è il peggiore dell\'intera discografia. Non ha ne i pezzi né la grinta né lo stile degli album seguenti, ma nemmeno di quelli prima. Brutto brutto. 6 @Galilee, la svolta Black N Roll e Crust era iniziata con Sardonic Wrath se non ricordo male.... ai tempi di quel disco il genere mi piaceva però dopo quell\'album loro mi sono piaciuti sempre meno nonostante io abbia sempre amato l\'HC Punk (soprattutto Americano) ma anche il Crust Inglese a cui hanno cercato di rifarsi... @Spirit of the forest, che piaccia o meno a me 20 anni fa non era piaciuta.... non si può certo dire che i darkthrone abbiano fatto sempre lo stesso disco. 5 I miei Darkthrone preferiti vanno da The Cult Is alive a Cricle the Wagons. 4 dischi perfetti. 4 Questo suono ha stufato, morti dopo panzerfaust 3 Gran copertina 2 Direi che i Darkthrone sono un gruppo che ha cambiato molto le proprie coordinate musicali nel corso della loro più che trentennale carriera. Questo mi pare di capire che seguirà quanto proposto con gli ultimi due, vedremo come sarà. A me piacciono un po\' tutte le loro fasi cmq. 1 Ok.Speriamo bene senza evoluzione alcuna.