SIX FEET UNDER: ''Know-Nothing Ingrate'' è il primo singolo da ‘‘Killing for Revenge’’

15/03/2024 - 10:30 (68 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Piace molto anche a me. La voce di Barnes sembra abbia ritrovato un po\' di tono. Le ritmiche sono devastanti 1 a me piace