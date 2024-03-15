RAUHBEIN: ascolta il singolo ''Blau & Weiss''

17/03/24
AYREON
01011001 – Live Beneath the Waves
21/03/24
FALL OF SERENITY
Open Wide, O Hell
21/03/24
STORMHUNTER
Best Before: Death
22/03/24
HOLLER
Reborn
22/03/24
ABERRATION
Refracture
22/03/24
APPARITION
Disgraced Emanations from a Tranquil State
22/03/24
THORNBRIDGE
Daydream Illusion
22/03/24
HAMMER KING
König und Kaiser
22/03/24
BRODEQUIN
Harbinger of Woe
22/03/24
ACHELOUS
Tower of High Sorcery
16/03/24
ENSLAVED + SVALBARD + WAYFARER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
16/03/24
UNDERTAKERS + FIRST BRAWL + DIVULGATOR
CENTRALE66 - MODENA
16/03/24
SPEEDY ORTIZ
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO
16/03/24
THE CLOCKWORKS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
16/03/24
ROSSOMETILE + SLEEP PARALYSIS
MUMBLE RUMBLE, VIA LORIA VINCENZO 35 - SALERNO
16/03/24
FULCI + UNHOLY IMPURITY + GANONDORF
ALEX BAR, VIA G. M. ANGIOJ 94 - OSSI (SS)
16/03/24
CISCO BELLOTTI
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
16/03/24
THE CLAMPS + RAINBOW BRIDGE + PLASTIC ELEPHANT
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
16/03/24
ISA_RöSEID + NULLAPLUS + PARTYMOLESTER
DARSENA LIVE MUSIC, VIA LUNGOLAGO 1 - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
16/03/24
DEATHLESS LEGACY + SHARADA + ENDLESS
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI 37 - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)