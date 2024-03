SEBASTIAN BACH: tutti i dettagli e un nuovo singolo dal nuovo ''Child Within the Man''

16/03/2024 - 10:33 (228 letture)



10 @Transcendence, ti ringrazio tnato per la tua risposta precisa e esaustiva! Ho dato un occhiata al sito della label e ho trovato molte cose interessanti... In realtà sono contento che esista una label del genere e vorrei spiegarmi: Cioé sono molto contento che esistano delle label come la Frontiers che oggi é la casa di praticamente tutte le formazioni storiche (e non solo) Glam, AOR e Melodic Rock in generale e questa nuova Reigning Phooenix che spazia da Sebastian Bach fino ai Deicide. Senza contare ovviamente altre sub label e semi major come la EAR Music, Inside Out e Century Media. 9 @Rain: Questione un po\' controversa. Risposta breve: Reigning Phoenix Music si è comprata il catalogo della Atomic Fire Records, ex-etichette fondata da un ex-fondatore della Nuclear Blast che pare si sia ritirato, quindi è major. Risposta lunga: La \"label\" sembra essere stata fondata da Gerardo Martinez (ex amministratore della Nuclear Blast e pare anche organizzatore di concerti/tour per altri gruppi) e Sven Bogner (un ingenere che avrebbe portato \"molti progressi tecnologici rivoluzionari nel campo dell\'avionica, dei sistemi GPS e dell\'automotive\", ma nel sito della label non è specificato esattamente che tipo di progressi) che avrebbero stabilito una partnership insieme, rendendo Atomic Fire una sotto-etichetta della Reigning Phoenix Music. Già da mesi, qualche giorno dopo la sua fondazione, RPM già postava notizie/elogi/adulazioni per altri gruppi che stavano sotto Nuclear Blast E Atomic Fire: alcuni di loro risulta che stiano sotto RPM. Non so come si svilupperà la questione e relative controversie, ma il \"sesto senso\" mi dice che dietro mosse di marketing come questa si nasconde qualche scheletro nell\'armadio... a partire dall\'aggiunta di un nuovo \"managing director\" a gennaio 2024 (Nils Wasko). 8 Ma questa Reigning Phoenix é tipo una nuova Major o una Semi-Major? Parecchi artisti molto famosi hanno fatto o stanno facendo uscire album con loro... penso ad esempio a Kerry King 7 Mi accodo ai complimenti...veramente bel pezzo e il video ottimo,simpatico il finale! 6 Gran bel pezzo! Grande Seb!!! 5 Azz questo pezzo spacca di brutto 4 É già più bello sto pezzo di tutto l\'ultimo album degli Skid Row. Non che ci volesse molto. Bravo Bach 3 Pezzo tiratissimo, prestazione vocale convincente, video strepitoso. Massima stima sotto ogni profilo 2 Wow! Pezzo fighissimo! 1 Secondo singolo e seconda bomba Bach si conferma di un\' altro pianeta 🤟