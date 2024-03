MARILLION: a giugno esce ''An Hour Before It’s Dark - Live in Port Zélande 2023''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Per me da Seasons End a Marbles siamo a livelli altisismi. Con punte massime con i due citati. 3 Rob Fleming,continuo a preferire il materiale con Fish ma devo dire che quelli citati da te sono strepitosi(soprattutto Brave).Devo recuperare qualche altro disco. 2 E vorrei vedere! Te pensa che i miei preferiti sono proprio quelli post Fish. Brave e Marbles penso siano il loro apice. A seguire esordio e Misplaced e 3-4 con Hogarth. Giuro non č per fare il bastian contrario. Ma i primi- che sono belli - li trovo meno personali con i loro palesi rimandi al prog anni 70. E poi la voce di H mi piace di piů. 1 Fino a qualche anno fa ero prevenuto nei confronti dei lavori post Fish...che errore mastodontico! Bellissimo anche l\'ultimo AHBID.