LIEGE LORD: è scomparso Paul Nelson

21/03/24
STORMHUNTER
Best Before: Death
21/03/24
FALL OF SERENITY
Open Wide, O Hell
22/03/24
CRUZH
The Jungle Revolution
22/03/24
KEYGEN CHURCH
Nel Nome del Codice
22/03/24
FUROR GALLICO
Future to Come
22/03/24
FUNERAL ORATION
Antropomorte
22/03/24
ZOMBI
Direct Inject
22/03/24
KHOLD
Du dømmes til død
22/03/24
APPARITION
Disgraced Emanations from a Tranquil State
22/03/24
SYLVAINE
Eg Er Framand (EP)
20/03/24
MESHUGGAH + THE HALO EFFECT + MANTAR
ALCATRAZ - MILANO
20/03/24
EXTERMINATION DISMEMBERMENT + GUESTS
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
21/03/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/03/24
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
21/03/24
THE ROSE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
21/03/24
KRASUE + ANTARES + WAH ‘77
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
21/03/24
DARK NOISE + SPEM
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
22/03/24
ANGRA
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
22/03/24
ANGRA + DRAGONHAMMER
TRAFFIC CLUB - ROMA
22/03/24
MASS OF FERMENTING DREGS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO