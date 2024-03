BRODEQUIN: ascolta il nuovo album ''Harbinger of War''

22/03/2024



5 Lo ascolterò presto. Comunque è WOE, non War 4 Acquistato sta mattina a scatola chiusa. Nient'altro da aggiungere, inarrivabili 3 Anche per me disco brutal dell' anno. Sono semplicemente mostruosi 2 Album brutal del 2024... A mani basse, che massacro, sta gente deve fare dischi più spesso 1 Spettacolare come sempre. Tra i migliori nel death attuale