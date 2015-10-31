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DEPECHE MODE
PALA ALPITOUR, CORSO SEBASTOPOLI, 123 - TORINO

23/03/24
CYNIC + OBSCURA + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

23/03/24
ANGRA
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 2 - MANTOVA

23/03/24
ANGRA + DRAGONHAMMER
CIRCOLO ARCITOM - MANTOVA

23/03/24
MARLENE KUNTZ
CSO PEDRO, VIA TICINO 5 - PADOVA

23/03/24
BLACK MASS FESTIVAL
CRAZY BULL Cafè - GENOVA

23/03/24
WAYS. + LIES WE SOLD + PAINKILLER PARTY
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

23/03/24
UNETHICAL DOGMA + AASAR + 500 HORSEPOWER
98 OTTANI CLUB, VIA DEL SOLE 23 - QUARTO D’ALTINO (VE)

24/03/24
LORD OF THE LOST + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/03/24
ANGRA
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
BRODEQUIN: ascolta il nuovo album ''Harbinger of War''
22/03/2024 - 08:55 (114 letture)

LAMBRUSCORE
Venerdì 22 Marzo 2024, 18.45.02
5
Lo ascolterò presto. Comunque è WOE, non War
God of Emptiness
Venerdì 22 Marzo 2024, 13.49.42
4
Acquistato sta mattina a scatola chiusa. Nient\'altro da aggiungere, inarrivabili
Dariomet
Venerdì 22 Marzo 2024, 11.37.37
3
Anche per me disco brutal dell\' anno. Sono semplicemente mostruosi
lisablack
Venerdì 22 Marzo 2024, 10.55.53
2
Album brutal del 2024... A mani basse, che massacro, sta gente deve fare dischi più spesso
Legalisedrugsandmurder
Venerdì 22 Marzo 2024, 9.56.02
1
Spettacolare come sempre. Tra i migliori nel death attuale
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17/01/2024 - 07:59
BRODEQUIN: tornano con il nuovo ''Harbinger of Woe'', online ''Of Pillars and Trees''
23/11/2016 - 19:49
BRODEQUIN: cambio di batterista
31/10/2015 - 14:32
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KHOLD: ascolta il nuovo album ''Du d​ø​mmes til D​ø​d''
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CHRIST DENIED: tornano dopo undici anni con il nuovo ''Christopsy'', ascolta un brano
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LOVE SEX MACHINE: online il brano ''Canopy'' dal nuovo ''Trve''
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