CHRIST DENIED: tornano dopo undici anni con il nuovo ''Christopsy'', ascolta un brano

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 50 Quoto il 48, aggiungo che per lavoro ho conosciuto molti musulmani sia qui che all\'estero e non si può assolutamente generalizzare. Non esiste un solo tipo di Islam, ce ne sono di più o meno tolleranti, ad esempio i turkmeni e i tuareg e gli uzbeki sono quasi laici. Ho lavorato un anno in un paese musulmano e sono stato 3 volte in Iran. Girano molte balle su quel paese, fermo restando che non vorrei vivere con un governo del genere. Per quanto mi riguarda chiudo con l\'OT. 49 Tornando al gruppo e al brano concordo con chi dice che la canzone viaggia tra l\'anonimo e il bruttino... Direi abbastanza inutili... Non sono un grande fan del brutal ma sicuramente c\'è di meglio di sta roba. 48 Mio cognato è di origine tunisina e se ne frega del Ramadam, come suo padre del resto (nato e cresciuto in Tunisia)... Mentre la madre il Ramadam lo segue, ma non usa mai in nessun caso il velo ad esempio... Nel mondo islamico ci sono praticanti, laici e integralisti... Così come nel mondo cristiano (dove ricordiamoci ci sono oltre ai cattolici anche confessioni di tendenza molto più integralista ). Gli iraniani sono acerrimi nemici degli integralisti dell\'isis (per una questione di differenza confessionale tra sciiti e sunniti e per una questione politica in quanto l\'Isis è contraria alla presenza di stati nazionali nel mondo islamico) e tra i curdi ad esempio pur essendo mussulmani le donne in molte comunità godono di uno status di parità per certi versi persino superiore a quello dei paesi occidentali. A volte è necessario approfondire invece che fare discorsi generalizzanti. 47 completamente d\'accordo con Duke al 46 46 ...comunque nelle copertine ....dovrebbero lasciare perdere la religione..e magari attaccare chi di essa fa un cattivo uso. ...sarebbe piu\' coerente con quanto letto nei commenti ......non penso di sbagliare.....quella e\' una critica costruttiva al potere.....copertine come questa...sono solo puerili tentativi di vendere piu\' copie.... 45 Le religioni sono la sacralizzazione di regole di vita ottimizzate per il tempo in cui i relativi testi sacri furono scritti, epoche in cui era molto più probabile di oggi una morte per carestia, malattia o guerra (i 4 cavalieri, casualmente). Ed era appunto vitale che tali regole sociali e divisioni dei ruoli fossero rispettate. Oggi chiaramente la tecnologia e medicina permettono una vita meno problermatica rispetto al passato e il rispetto di determinate regole (ad es. la divisione dei ruoli per sesso) è andato via via a farsi benedire (per restare in tema). Ciò non toglie che alcuni valori fondanti (quali l\'aiuto del prossimo) siano gli stessi di una società laica pienamente funzionante. Quindi io non vedo un problema nel credere in qualcosa di trascendente se funzionale alla società. Il problema non è la religione in sé, ma l\'uso strumentale che se ne fa. 44 Tornando al disco. La canzone è abbastanza pessima, la copertina pure. E poi sa tutto di già stra sentito. 43 Le Crociate le fa fatte la Chiesa non la Religione. Anche Hobbes nel suo Leviatano è severissimo con la Chiesa, ma non riesce a concepire uno stato senza una religione. Le due cose vanno ben distinte. L\'islam per dire, è almeno 700 anni più giovane della Religione Cristiana. A che punto era il Cristianesimo 700 anni fa? Non credo ci sia cosi tanta differenza. 42 Quindi siccome le crociate (n. 22) sono solo un lontano ricordo significa che la religione cristiana è diventata un’altra cosa, ha mutato completamente pelle, e dunque tutto ciò che essa propugna è cosa buona e giusta! Degli altri ovviamente non si parla perché si temono ritorsioni; perciò in definitiva i temi religiosi andrebbero banditi dalla musica metal. Che bello! Poi, come al solito (quando si tratta di gruppi brutal) c’è la copertina che fa schifo e non è in linea con il buon gusto del metallaro medio, e quindi direi che la situazione è abbastanza surreale! Credevo di trovarmi su un sito metal, invece… 41 @Mos Maiorum: Da agnostico condivido il tuo ragionamento. Accade troppo spesso di leggere opinioni e semplificazioni becere in cui si confondono questioni diverse: dio, religione, chiesa e credenti non sono la stessa cosa. 40 Bravo Mos.Mi piace che il discorso più costruttivo arrivi da un giovane,ci hai dato un bell\'esempio.La vita è già abbastanza pesante è piena di imposizioni,se questi vogliono proporre questi artwork facciano pure,ma migliorino almeno l\'aspetto musicale,qui il piatto piange. 39 Mos: nessuna confusione, basta sforzarsi di capire cosa uno scrive, invece di rispondere prima di averlo fatto. Ho scritto chiaro che il credo si rispetta e che di conseguenza testi di un certo tipo sono risibili, mentre se si guarda alla Chiesa e all’uso strumentale che si fa della religione, allora ben vengano le critiche più feroci. 38 Mah guarda… essere ignoranti non è una colpa, rimanerlo lo è. Poi se sai tutto, sono felice per te. 37 Chissà come mai tutti i nordafricani che conosco sono tutti musulmani e tutti fanno il Ramadan, intendo che sono popoli che si identificano chi più chi meno con a religione islamica. Poi uno la pensa come vuole ma non ho mai conosciuto un marocchino che me dice che se ne frega dell\'Islam o peggio che bestemmia Allah. Quindi evitiamo di dare degli ignoranti agli altri. 36 mi pare che si stia facendo confusione tra chiesa e religione in sé per sé, ad ogni modo direi che si potrebbe anche chiudere l\'OT e al limite aprire un forum 35 La religione è potere, piaccia o no il discorso, poco cambia. Dire che oggi come oggi la religione cattolica e cristiana in generale siano \"innocue\" significa volersi tappare gli occhi. Basta vedere che difficoltà incontrano argomenti come la parità tra sessi, il fine vita, l\'aborto, l\'omosessualità, l\'educazione sessuale nelle scuole e via discorrendo, a essere trattati e a diventare leggi di uno Stato che pure si proclama laico e non riesce neanche a togliere i crocefissi dagli edifici pubblici. Basta vedere come viene usata da bandiera da tutti gli stati autoritari europei e non, che si proclamano tutti \"difensori della fede\"... La religione non è mai innocua. Mai. Poi questo non significa che non si debba rispettare chi crede e ha fede. Eppure, è buffo che uno strapotere del genere si travesta da \"aggredito\" e che debba addirittura essere \"difeso\"... ma per piacere. A me non interessa molto chi scrive testi come quelli dei Deicide o roba del genere, piuttosto puerili e quindi innocui, ma se si considera la Chiesa per quello che è, cioè un enorme potere con ramificazioni secolari in tutto il mondo e uno spaventoso strumento di pressione, ecco che testi anche corrosivi guadagnano tutto il mio rispetto e appoggio. Poi se si parla dell\'Islam come \"blocco unico che ti fa il culo a strisce\" non si ha proprio idea di cosa si parla... ma quale blocco unico. Non lo erano neanche ai tempi eroici della cavalcata dell\'Islam tra 700 e 1700, quando hanno raggiunto praticamente tutto il Mondo. Ora nel mondo arabo/islamico ci sono più divisioni che tra Europa e Russia. Altrimenti non sarebbe così facile che una flotta europea stesse pattugliando il Mar Rosso e una russa tenesse in scacco il Mar Nero. La Storia, quella materia che l\'85% degli studenti dice che \"non serve a nulla\"... bah... 34 Io non credo in nulla, ma mi trovo d\'accordo con Mos. Non ha senso dare la colpa alle religioni. È sempre l\'uomo che strumentalizza qualsiasi cosa per opportunismo. Di base i credi non sono meschini. 33 beh non posso che ringraziare 32 No è un ragionamento di una persona seria 31 bruh grazie è ironico? 30 Bel messaggio mos. 29 scusatemi per dar spago a un OT, ma - da credente ma anche in generale - onestamente leggere roba tipo \"la religione ha fatto più danni della grandine\", o altri che a quanto pare hanno la Verità che dicono che dio sicuramente non esiste, beh quasi mi offende. prima di tutto la religione non ha colpa, sono gli uomini che sono cretini, il vangelo insegna la mitezza e il perdono e tra i doni dello stesso spirito santo ci sono scienza, fortezza etc... similmente l\'islam si basa su diversi concetti quali ad esempio la carità. sono gli uomini che rovinano sempre tutto. è come dire: a me il calcio piace, ma mi piace quando è il vero calcio, che si gioca con fair play, o che gioco con i miei amici d\'estate, divertendomi, non la merda che purtroppo danno in tv dettata solo dai soldi. ma se il calcio in tv è un merda è colpa delle persone, non del calcio!!! io frequento una parrocchia, c\'ho degli amici e penso di avere un buon rapporto con la religione, nel senso che vado a messa e cerco di riflettere su ogni cosa che sento, così come faccio sempre, grazie alla chiesa ora servo anche alla caritas. e sono tutt\'altro che bigotto, anzi. questo per dire che approcciandocisi bene, da una religione come il cristianesimo si ricava un sacco di cose buone; quindi per favore non spariamo a zero sulla religione. sul fatto che poi credere che ci sia dio venga visto come una stronzata avrei anche da ridire, ma avrebbe poco senso visto che per definizione è una fede che ci viene \"\"\"\"richiesta\"\"\" proprio nonostante la mancanza di prove 28 La copertina fa veramente schifo comunque e non è perbenismo ma semplice cattivo gusto. Lo facessero con Maometto ma sai quelli sono un blocco unico che ti fanno il culo a strisce quindi meglio prendersela con il buon vecchio Gesù Cristo che è un po\' come un quindicenne che bullizza un bambino delle elementari. Parola di bestemmiatore 27 Sì, diciamo che, @Lisa, il tuo commento #24 focalizza maggiormente il discorso: penso infatti come @Spirit più in basso che ogni cultura, ogni culto, ogni religione debba essere rispettata, e soprattutto conosciuta prima di essere eventualmente giudicata. Ciò detto, il binomio religione e politica, e più in generale tutti i casi in cui la religione viene strumentalizzata per scopi secondari (spesso, per l\'appunto, politici o comunque di potere), quelli sono sempre deleteri. E non parlo di roba à là Partito Popolare di Don Sturzo o la Democrazia Cristiana - un politico si ispiri ai principi che ritiene validi - ma della strumentalizzazione di alcuni concetti, completamente estrapolati dal discorso della religione stessa, usati il più delle volte per giustificare atti riprovevoli o per opprimere una popolazione o parte della stessa. In questo contesto, il Metal, la satira, qualsiasi strumento atto a criticare questo fenomeno è ben intitolato a farlo a mio avviso, proprio perché non attacca il singolo fedele e le sue convinzioni personali, bensì un meccanismo perverso. E\' ovviamente un discorso più ampio che non coinvolge direttamente la band in questione, quindi volevo dire la mia ma la smetto di andare Off Topic. D\'altro canto penso che comunque una delle funzioni della musica sia anche quella di stimolare il pensiero e la discussione. 26 ....copertina disgustosa.....lisa sei rimasa al medioevo se pensi che la religione ti perseguita.....mi sa che e\' il contrario.....rispetta tutti i credo e modi di pensare....solo una bestia puo\' concerire ed apprezzare certe schifezze.... 25 La penso come al 22. 24 Iran o Arabia Saudita il concetto è uno solo.. Religione e politica.. Vanno di pari passo, seminano odio e violenza. 23 Vorrei sapere perchè tutti se la prendono solo con l\'Iran, mentre in Arabia Saudita e paesi vicini succedono cose (alle donne ma non solo) che a confronto i talebani e gli ayatollah iraniani sono dei boyscout. Non sarà che forse la propaganda soprattutto yankee degli ultimi 40 anni ha funzionato? Perchè con certe dittature non solo islamiche si fa finta di niente o quasi, mentre con altre no. Ma andiamo off topic. 22 @Lisa 21. Capisco il tuo punto di vista, ma si tratta comunque ci cose diverse. Oggi non puoi, secondo me, paragonare la religione cattolica all\'Iran. Non siamo più ai tempi delle crociate o della caccia alle streghe, e se in alcune religioni si compiono atti ingnobili tutt\'oggi, in altre religioni non lo si fa più. E guarda caso, si spara sempre contro quelle che non li fanno più perchè secondo me, semplicemente è più facile e soprattutto più sicuro. Scusate l\'OT su un genere che non seguo. 21 Per quanto mi riguarda le Religioni hanno fatto più danni della grandine. Hanno schiavizzato l\'uomo, lo hanno reso ignorante e succube di un \"presunto DIO\" che non esiste. Basta vedere ciò che accade in Iran.. Se una donna non porta il velo, se non si copre come una mummia, viene sgozzata come un tacchino. Queste sono cose di cui scandalizzarsi.. Anzi c\'è da vergognarsi di appartenere al genere umano. Chiuso argomento, è meglio. Ascolterò questo disco volentieri, in ambito brutal quest \'anno sarà dura superare i Brodequin🤘 20 @Fabio hai ragione ed è assai curioso constatare come, in un periodo dove si parla tanto di diritti, libertà, tolleranza, chiunque esprima un minimo dubbio che vada anche solo un pelo fuori dal coro, venga violentemente zittito e accusato di fascismo, complottismo e boiate simili. 19 Io credo che le tematiche religiose siano sempre attuali dal momento che rappresentano un elemento significativo nella vita di innumerevoli persone, e ne influenzano il modo di pensare; il fatto poi che le società occidentali siano oramai secolarizzate non significa che la religione cristiana sia diventata del tutto innocua o non abbia alcun peso all’interno della società. Tra l’altro, l’avversione nei confronti del cristianesimo può avvenire su un piano prettamente dottrinale, senza che vi sia alcun riferimento ai temi dell’attualità, quindi il fatto che certe band si occupino di determinati argomenti all’interno delle loro canzoni è abbastanza normale. L’integralismo riguarda, in vari modi e con varie sfumature, tutte le grandi religioni monoteiste; quindi da questo punto di vista anche il cristianesimo rappresenta un “problema”. E comunque, se i gruppi metal devono essere criticati perché affrontano determinate tematiche allora vuol dire che il genere ha perso una parte della sua identità; difatti, mi fa specie leggere continuamente i commenti di persone che devono sindacare su tutto a partire da quelli che rappresentano alcuni dei tratti distintivi del metal. 18 Quoto Tino al 16, le cose cambiano e oggi il problema è la cosiddetta new age: tutto digitalizzato, elettrico, green, smart, woke: francamente a me hanno rotto le palle, tanto come ho letto su un palone del semaforo l\'unico CO2 che vogliono eliminare sei tu. Brutta cosa gli anni 2000, poi parlano anche di evoluzione e se sei contro qualcosa di quelle indicate sei fritto, altro che libertà e evoluzione. 17 Mi ricordo del loro split con gli Aborted del 2000. Sentiremo anche il resto. 16 Non ha senso guardare al passato, ha senso guardare al presente e la religione cristiana o meglio cattolica è un falso problema a meno a che uno non è rimasto al reverendo Jimmy swaggart di.megadetiana memoria. Le uniche religioni che sono un problema sono quelle integraliste e quella di comunione e liberazione è ininfluente in un epoca dove il.degrado.e pa decadenza sono ovunque. Il metal dovrebbe attrarre i giovani ormai lobotomizzati da trapper rapper Mac Donald tik tok calciatori ipertatuati invece che far la guerra alla vecchiette che vanno ancora a messa. 15 @McCallon anche perchè se si guarda la storia è dura stabilire quale tra le due religioni in oggetto ha fatto più danni. 14 Concordo con @Spirit al #10. 13 Produzione eccellente. Le vocals molto goregrind in questo caso secondo me rovinano l\'amalgama generale. Avrei preferito l\'uso del registro basso in modo costante evitando i pig squel. Sicuramente non fondamentali, ma ottimi mestieranti 12 @Trascendence mi hai a dir poco illuminato....ammetto di non conoscere nessun gruppo che hai citato e nemmeno le faccende di cui hai parlato. Ammetto di essere un ingorante in materia, conoscevo appunto solo la canzone dei Nile 11 @Korgull: No, non erano gli unici. Su Metal Archives risultano circa una sessantina di progetti/gruppi con tematiche anti-islamiche, ma sono mezze boicottate per ovvie ragioni, quindi non sono mai state mainstream (Wolves of Perdition, Weapon, Mogh, Ash Magick, Sielunvihollinen, Infernarium, Ayyadieh, Encircling Wolves, Muhammad Pedophile, Infidel), anche perché buona parte stanno sotto l\'universo Nationalist Socialist (Seges Findere, Headless Berserkers, Widomar, Zyklon Ritual, Ulvehiet, Taghut, Peosphoros, formati da quel pazzoide Emir Toğrul del progetto Chaoscunt, Moharebeh, Gestapo 666, Gammadion, Devilry, Circle of Dawn, Svolder, Pansomnus, Ortel, Order of the Death\'s Head, Nanshe Kult, Hiidenlintu). C\'era un periodo in cui un paio di progetti destarono interesse perché era riportato (senza fonti certe) che venissero dall\'Iraq (Janaza, Seeds of Iblis, Tad-Nees), ma il fatto che 1) Quest\'informazione non fu mai certificata, 2) I membri non si presentarono mai con nome e cognome (al punto che potrebbe pure essere la stessa persona, magari attivo in qualche altro gruppo che conosciamo), 3) Le immagini che li rappresentavano all\'inizio erano fregate da foto già esistenti di altri gruppi o fotografi (leggasi: violazione di copyright) e 4) Hanno pubblicato 2 dischi in croce dal 2008 ad oggi (e in alcuni casi, neanche full-length), hanno fatto parlare un po\' di sé per poi sparire nel nulla. 10 In realtà non cè bisogno né di parlar male né di denigrare alcun culto.Basta ignorarlo o se,al più pensano da importelo, tenersi il proprio e rispedire cortesemente al mittente. 9 Daccordissimo con quello che ha detto il buon Tino. Forse gli unici che hanno un po osato parlar male di quella religione sono i Nile ma si é trattato di un episodio isolato 8 La copertina mi sembra una versione splatter dei blind Guardian. Su l\'anticristianesimo bisognerebbe aprire una parentesi a parte visto che la religione cattolica è l\'ultimo dei nostri problemi ed è ormai un tema sostanzialmente vecchio di quarant\'anni. Sono più attuali che mai i temi ambientali e anti bellici tipici del thrash anni 80, sulle religioni invece sappiamo bene qual è quella da cui guardarsi bene e chissà come mai nessuno osa mai 7 Non mi scandalizzo affatto utente n.2. Dico solo che i contenuti stanno sul medioscarso a esser buoni.Mi piacerebbe vivere in un monastero sperduto,ma nel bosco e da solo.Magari con tanti gatti.Grazie della visione regalatami. 6 Semplicemente insignificanti 5 Tematiche a parte, è una band di brutal death abbastanza convenzionale. Per me che sono appassionato del genere, un ascolto lo merita. Poi prima di acquistarlo ce ne sono diversi che avrebbero la precedenza. Chi non è appassionato del genere, ma un ascoltatore occasionale, può lasciare perdere. Chi non conosce il genere, certo non dovrebbe partire da loro. 4 Un po\' come i dipinti con il torchio mistico, dove Gesù viene messo sotto un torchio e i fedeli attorno prendono con delle coppe il sangue che esce dal suo corpo. 3 In realtà è una rappresentazione un po\' macabra del mistero dell\'Eucaristia 2 Inutile scandalizzarsi di questi argomenti e copertine. Un Cristo cosi ricorda vagamente Once upon the Cross dei Deicide, 30 anni fa.. Sono cose viste e riviste, forse tu vivi in Monastero 1 Band sostanzialmente inutile che bilancia il proprio piattume con liriche e impatto visivo shock per distogliere l\'ascoltatore dai contenuti da tabula rasa.