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LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/03/24
ANGRA
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
PEARL JAM: diffuso il singolo ''Running''
22/03/2024 - 09:46 (348 letture)

Diego75
Venerdì 22 Marzo 2024, 21.45.35
3
Mai piaciuto nemmeno negli anni 90....figuriamoci ora ...band sopravvalutatissima.
Matteo
Venerdì 22 Marzo 2024, 14.13.53
2
Almeno x ora i singoli non fanno sbadigliare,si prova a fare qualcosa di decente
Ivan75
Venerdì 22 Marzo 2024, 13.41.27
1
Sonorità che li portano più verso territori offspring, penniwise, bad religion...
RECENSIONI
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ARTICOLI
02/07/2018
Live Report
PEARL JAM
Stadio Euganeo, Padova, 24/06/2018
 
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