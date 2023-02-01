ALL FOR METAL: il nuovo ''Gods of Metal'' in uscita ad agosto, ecco la titletrack

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SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
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23/03/2024 - 17:13 (80 letture)

progster78
Sabato 23 Marzo 2024, 18.50.47
3
Aggiungo solo che preferisco musicisti come i Nanowar...almeno loro non si prendono sul serio.
Legalisedrugsandmurder
Sabato 23 Marzo 2024, 18.42.42
2
Dai Gwar, ai Goddess of Desire, ai Lordi, ora questi.
progster78
Sabato 23 Marzo 2024, 18.23.36
1
Vabbè.
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