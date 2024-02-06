BLOODORN: pubblicano un brano dal disco di esordio

29/03/24
COFFINS
Sinister Oath
29/03/24
WRISTMEETRAZOR
Degeneration
29/03/24
RIITASOINTU
Pedon Leikki
29/03/24
THE QUILL
Wheel of Illusion
29/03/24
WAIDELOTTE
Celestial Shrine
29/03/24
MNHG
Necare
29/03/24
IVORY TOWER
Heavy Rain
29/03/24
HATE FORCE
Systems of Terror
29/03/24
CANTIQUE LÉPREUX
Le Bannissement
29/03/24
RAGE
Afterlifelines
23/03/24
DEPECHE MODE
PALA ALPITOUR, CORSO SEBASTOPOLI, 123 - TORINO
23/03/24
CYNIC + OBSCURA + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
23/03/24
ANGRA
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 2 - MANTOVA
23/03/24
ANGRA + DRAGONHAMMER
CIRCOLO ARCITOM - MANTOVA
23/03/24
MARLENE KUNTZ
CSO PEDRO, VIA TICINO 5 - PADOVA
23/03/24
BLACK MASS FESTIVAL
CRAZY BULL Cafè - GENOVA
23/03/24
WAYS. + LIES WE SOLD + PAINKILLER PARTY
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
23/03/24
UNETHICAL DOGMA + AASAR + 500 HORSEPOWER
98 OTTANI CLUB, VIA DEL SOLE 23 - QUARTO D’ALTINO (VE)
24/03/24
LORD OF THE LOST + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
24/03/24
ANGRA
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)