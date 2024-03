BLACK SABBATH: i dettagli di ''Anno Domini 1989-1995'', il box-set dedicato all'era Martin

24/03/2024 - 12:25 (486 letture)



27 Tempo fa ho letto un commento di Martin in spiegava che con queste reissues non avrebbero potuto includere materiale inedito. Le tre bonus presenti sono state già pubblicate in Giappone. Martin ha proposto a Iommi di registrare qualcosa ex-novo, ma La questione risiede nei diritti di Ozzy, secondo i quali non può uscire materiale a nome Black Sabbath senza di lui. Quindi se mai Iommi decidesse di fare nuova musica con Martin dovrebbe dare un nuovo nome alla band. Magari Headless Cross? 26 Certo però un live con Martin... 25 Secondo me ci saranno quelle bustine del cazzo senza libretti. Quindi l\'eventuale foto Iommi-pappone non ci sarebbe comunque stata. 24 @Testamatta: togliessero quella foto, sarebbero da denuncia! Tony Martin grande voce, ma una volta sentito eternal idol con la voce di Ray Gillen, il rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere, sia coi BS, sia con i Badlands, é enorme. 23 In premessa ovviamente concordo con tutti sulle capacità di Martin e la qualità degli album in questione (Forbidden magari un po\' meno). In merito all\'estromissione di The eternal Idol da questa operazione il dilemma che mi strugge è un altro. Se fosse stato ripubblicato, nel nuovo libretto avrebbero lasciato la foto di Iommi in versione pappone anni 80 con capello semicotonato, bicipiti in vista e sorriso ammiccante in posa da onnipotente a bordo di una Porsche? 😂 Ma lui è Tony Iommi, quindi può! 💪 22 Ma che cazz…. senza cross purpose live, che é l'unico che mi manca. Almeno ho il dvd. Cross purposes il mio preferito dell'era Martin, Forbidden per fortuna é stato remixato, l'originale è osceno. 21 Di Cross Purposes Live era uscito qualche tempo fa un DVD ma credo fosse una sorta dì bootleg. 20 Io ho già tutti gli album in CD, avrei preso il cofanetto perché Headless Cross ha un suono un po' ovattato e di Tyr ho una versione con copertina bruttina (un bordo bianco con la scritta Classic Rock che fa molto uscita da edicola). Mi incuriosisce il remix di Forbidden ma sono deluso dalla mancanza di Cross Purposes Live, che mi manca. Speriamo in un cofanetto live, anche perché di registrazioni con Martin alla voce ne esistono parecchie. 19 Io trovai il Cd usato su Ebay anni fa, proveniente dall\'edizione con VHS. 18 Di The Eternal Idol è uscita una bella edizione deluxe rimasterizzata a 2 cd qualche anno fa. 17 Vero, cross purposes live è bellissimo. Io ho vhs distrutta... 16 Eternal Idol si trova tuttora in vendita. La casa discografica è un\'altra. Non mi sembra un gran mistero. Potevano invece includere il live con Martin. Una vera chicca 15 Pure when death calls, mostruoso 14 Quando canta nightwing non ce n\'è per nessuno 13 @lethal vero, ma le canzoni erano costruite sulla sua voce, infatti basta sentire Ronnie su Live Evil... pur essendo infinitamente più tecnico, sembra un pesce fuor d\'acqua 12 Senza contare Glenn Hughes e Ray Gillen 11 @Tino Davvero , Headless cross all\'epoca mi aveva stregato molto più di Eternal idol 10 Se uno pensa alla qualita\' dei vocalist che si sono avvicendati nei BS, Tony Martin, Ian Gillan e Ronnie James Dio alla fine Ozzy era quello nettamente meno dotato... 9 Ma li venderanno anche separatamente? A me manca solo Cross Purposes e non mi va proprio di prendere il cofanetto spendendo soldi x doppioni 8 Secondo me uno dei migliori cantanti di tutti i tempi. Su headless cross è veramente incredibile 7 Ma quanto era bravo Tony Martin 6 Non sono un gran fan dei Black Sabbath post Ozzy, ma il cofanetto mi attira. 5 Bella notizia.Aspettavo da tempo questo materiale!sonobtre album straordinari.Sopratutto Tyr e\' da tramandare ai posteri. 4 No, stando a quanto riferito dal materiale ufficiale e anche guardando le quattro icone in tondo sulla copertina, che raffigurano proprio - una a testa - gli album citati nella notizia. Di motivazioni ufficiali non ce ne sono, al momento, però ricordo che Iommi avesse detto che il disco fosse bloccato per problemi burocratici: magari questi riguardavano proprio \"The Eternal Idol\" e i diritti di pubblicazione, e quindi ipoteticamente hanno deciso di cassarlo dal cofanetto per uscire con questi che invece erano disponibili. E\' un\'ipotesi, niente di più. 3 Etichetta diversa, compresi solo quelli irs... Che palle 2 Quindi the Eternal Idol non è compreso??? 1 ...finalmente si sono decisi......