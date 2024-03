DORO: presenta il video animato di ''Lean Mean Rock Machine''

28/03/2024



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 onestamente l\'ultimo disco di doro non mi è piaciuto molto, sto brano carino però 3 I bei tempi degli Warlock sono andati ma anche quelli del suo primissimo album da solista nonostante fossero sempre i Warlock... Gli voglio bene comunque! Lei c\'é sempre! 2 La canzone non è male, ma lei proprio non ha voce... 1 La doro ha ritrovato un po di grinta. Song che live dovrebbe essere tipo anthem da arena, da coinvolgere il pubblico. E mi sembra ci riesca. Simpatico il cartoon. Almeno non è il solito video ambientato post atomico.