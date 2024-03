MUTIILATION: pubblicato a sorpresa il nuovo album ''Black Metal Cult''

29/03/2024 - 08:08 (152 letture)



4 Quando ascoltavo Black Metal erano uno dei miei gruppi Francesi preferiti, i primi erano i Nehemah che però erano parecchio diversi e più professionali nella regeistrazione... e poi c'erano loro e sinceramente gli altri della Les Legions Noir non mi interessavano con i loro nomi impronunciabili. Se non ricordo male lui poi a un certo punto fu mandato via per problemi suoi personali.... Tuttavia lui e questa band ci sono ancora e credo che gli appassionati del genere non gli possano dire niente. 3 "Ancora tra noi" non saprei, entro il 1997 Vlad Tepes, Black Murder, Torgeist, gli altri side project di Vordb Dréagvor Uèzréèvb (ossia Brenoritvrezorkre, Vzaéurvbtre, Vagézaryavtre e Moëvöt), Vèrmyapre Kommando, Dzlvarv, Satanicum Tenebrae, Belkètre ed altri erano già tutti sciolti: qualcuno si è riformato (sulla carta), ma di tutti questi progetti, Mütiilation è l'unico ad aver pubblicato altri album in studio dal 2000 in poi e non solo demo. Altri gruppi formati da membri del movimento originario (Celestia, Mortifera, VarvLoar1476, Atman Drei) sono considerati posteriori a LLN... mi sembra che il movimento era e rimarrà una cosa del passato. Tra l'altro, William Roussel è stato nei Hell Militia, Sektemtum e Suicide Circle (l'ultimo caso è l'ennesimo patatrac, con Roussel e Raphäel Maiorana che si sono denunciati a vicenda per il controllo del gruppo) e ha publicato due dischi come Meyhnach, direi che il fenomeno LLN se lo sia lasciato indietro per sempre. Infatti non capisco ol senso di questo tira e molla, sono 3 volte che Mütiilation si scioglie e riforma ogni tot anni. 2 Culto della Loggia Nera... Sarà mio🤘 1 Il culto delle legioni nere è ancora tra noi