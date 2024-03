ROTTING CHRIST: guarda il videoclip della nuova ''Saoirse''

29/03/2024 - 08:13 (164 letture)



7 Pezzo bello ma non mi ha lasciato nulla aspetto di ascoltare tutto l'album prima di dare un giudizio approssimativo. 6 Una cagata pazzesca, 6 minuti di noia e inutilità. Peccato, mi sembra che abbiano smarrito la strada da parecchio ormai. 5 Questi qua farebbero meglio a sciogliersi, ormai fanno cagare 4 Se la copertina era solo un biglietto da visita, questo singolo certifica la strabordanza di idee. 3 Adorazione.. Per tutto ciò che è greco. Pezzo evocativo, molto bello.. Copertina del disco da urlo😍 2 Di loro apprezzo molto solo ADPoem,per il resto il loro stile tipicamente ellenico non mi è mai piaciuto. 1 Li adoro dai tempi di Mighy Contract, li ho amati alla follia in ogni fase della loro carriera, anche quella gothic spesso bistrattata, mi é piaciuto molto anche Heretisc.....ma stavolta temo proprio che l'album sarà un autentico disastro