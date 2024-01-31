SATANIC NORTH: ascolta il nuovo singolo

29/03/24
IVORY TOWER
Heavy Rain
29/03/24
MNHG
Necare
29/03/24
THE QUILL
Wheel of Illusion
29/03/24
HATE FORCE
Systems of Terror
29/03/24
MALPHAS
Portal
29/03/24
WAIDELOTTE
Celestial Shrine
29/03/24
COFFINS
Sinister Oath
29/03/24
WRISTMEETRAZOR
Degeneration
29/03/24
RIITASOINTU
Pedon Leikki
29/03/24
CANTIQUE LÉPREUX
Le Bannissement
29/03/24
ENUFF Z’NUFF
BORDERLINE CLUB, VIA GIUSEPPE VERNACCINI 7 - PISA
29/03/24
VANEXA
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
29/03/24
A JOURNEY IN DARKNESS (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
29/03/24
TYGERS OF PAN TANG + SONS OF THUNDER
SANTOMATO CLUB - PISTOIA
29/03/24
VANEXA + SILENZIO PROFONDO + AETHER VOID
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
29/03/24
CHRISTINE X
SFIZI LONGOBARDI, VIA S. PANTALEONE 12 - BENEVENTO
29/03/24
500 HORSE POWER + GAIN OVER
BORN TO BE WILD MC PADOVA, VIA GUIDO NATTA 14 - RUBANO (PD)
29/03/24
HARKANE
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI 104 - FONTANIVA (PD)
29/03/24
NO MORE HEAD TRIPS
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
29/03/24
SLUDDER + BUSCEMI’S EYES
CIRCOLO ARCI AGORÀ, VIA MONTE GRAPPA 27 - CUSANO MILANINO (MI)