     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Universe III - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/03/24
RHAPSODY OF FIRE
Challenge the Wind

02/04/24
GREYHAWK
Thunderheart

05/04/24
WITCH VOMIT
Funeral Sanctum

05/04/24
BELORE
Eastern Tales

05/04/24
ATTIC
Return of the Witchfinder

05/04/24
DIABOLIC OATH
Oracular Hexations

05/04/24
HOUR OF PENANCE
Devotion

05/04/24
FRIENDS OF HELL
God Damned You To Hell

05/04/24
LOCRIAN
End Terrain

05/04/24
INGESTED
The Tide Of Death And Fractured Dreams

CONCERTI

31/03/24
ENUFF Z’NUFF
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA

31/03/24
TOXIKULL + VENATOR + ADVERSOR
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

01/04/24
CARNIFEX + ABORTED + REVOCATION + VEXED
LEGEND CLUB - MILANO

01/04/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

02/04/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
TUMITURBI, VIA CARLO DE CRISTOFORIS 5 - VARESE

03/04/24
MR. BIG + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

04/04/24
SAPIENTIA Et GAUDIUM + FEARSOME CRITTERS + 13 CROWS ON ELECTRIC CABLES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)
UNIVERSE III: in arrivo a maggio il nuovo album
30/03/2024 - 21:27 (53 letture)

ALTRE NOTIZIE
30/03/2024 - 21:27
UNIVERSE III: in arrivo a maggio il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
30/03/2024 - 21:37
DUFT: ecco il video di ''Instant Gratification''
30/03/2024 - 21:32
VIOLET ETERNAL: ascolta ''Now and Forever'' dal disco di esordio
30/03/2024 - 21:19
SATCH/VAI: presentano il singolo ''The Sea Of Emotion, Pt.1''
29/03/2024 - 16:24
NESTOR: i dettagli di ''Teenage Rebel''
29/03/2024 - 16:20
EVERGREY: pubblicano il video di ''Ominous''
29/03/2024 - 16:16
SATANIC NORTH: ascolta il nuovo singolo
29/03/2024 - 16:10
FOLKSTONE: ecco il video di ''La Fabbrica dei Perdenti''
29/03/2024 - 11:14
RHAPSODY OF FIRE: ascolta ''A Brave New Hope'' dal nuovo ''Challenge the Wind''
29/03/2024 - 11:04
ANDREA PALMIERI: firma con Sliptrick Records
29/03/2024 - 11:07
OU: ascolta ''Purge'' con Devin Townsend
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     