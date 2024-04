SKYEYE: in arrivo a luglio il nuovo album

02/04/2024 - 12:02 (54 letture)



Federico "Vandroy" Landini 2 Effettivamente i Maiden sono dietro l'angolo, ma ha ragione chi mi ha preceduto, il talento c'e' e il pezzo alla fine risulta più che gradevole. Quello che proprio non mi piace è il solo, che secondo me non c'entra niente col pezzo e col genere, per il suono utilizzato in primis. 1 Spero in un disco meno derivativo del precedente, che pur ho apprezzato. Mentre ascoltavo "Soldiers of Light" pensavo costantemente: "Ah, qui sembrano gli Helloween", "Ah, qui sembrano gli Iron Maiden" e così via... Per un po' il giochino diverte, ma stavolta vorrei ascoltare gli SkyEye. Anche Green Lung e Haunt richiamano il metal del passato, ma reinterpretandolo e facendolo proprio, e auguro a questa band, a cui il talento non manca, di trovare la propria strada.