WITCH VOMIT: il nuovo album ''Funeral Sanctum'' in streaming

05/04/24
ATTIC
Return of the Witchfinder
05/04/24
HORNDAL
Head Hammer Man
05/04/24
DIABOLIC OATH
Oracular Hexations
05/04/24
WITCH VOMIT
Funeral Sanctum
05/04/24
NITRITONO
Cecità
05/04/24
INGESTED
The Tide Of Death And Fractured Dreams
05/04/24
IRON MONKEY
Spleen & Goad
05/04/24
BELORE
Eastern Tales
05/04/24
ACID MAMMOTH
Supersonic Megafauna Collision
05/04/24
AUSTERE
Beneath the Threshold
03/04/24
MR. BIG + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
04/04/24
SAPIENTIA Et GAUDIUM + FEARSOME CRITTERS + 13 CROWS ON ELECTRIC CABLES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)
05/04/24
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
06/04/24
NOIA + SIGN IN BLOOD + DETHRONER
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
06/04/24
FUROR GALLICO
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
06/04/24
DROWN IN SULPHUR + THE BURNING DOGMA
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA