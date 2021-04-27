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SAPIENTIA Et GAUDIUM + FEARSOME CRITTERS + 13 CROWS ON ELECTRIC CABLES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)

05/04/24
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/04/24
NOIA + SIGN IN BLOOD + DETHRONER
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

06/04/24
FUROR GALLICO
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

06/04/24
DROWN IN SULPHUR + THE BURNING DOGMA
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
THY CATAFALQUE: presentano la cover di ''Babylon''
03/04/2024 - 11:47 (64 letture)

RECENSIONI
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