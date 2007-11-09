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05/04/24
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05/04/24
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05/04/24
PET HARDY + RIGHT PROFILE
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05/04/24
TOMMI E GLI ONESTI CITTADINI + RANDOM ACT
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)

06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/04/24
NOIA + SIGN IN BLOOD + DETHRONER
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
KORPIKLAANI: ascolta ''Rankarumpu''
05/04/2024 - 14:01 (47 letture)

RECENSIONI
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