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RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)

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OZRIC TENTACLES
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A PLACE TO BURY STRANGERS + MAQUINA
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

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OZRIC TENTACLES
SPAZIO ROSSELLINI - ROMA

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MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

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MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

11/04/24
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KAMBUSA, VIA CADORNA ANG. VIA S.QUASIMODO 1 - MONOPOLI (BA)

11/04/24
A PLACE TO BURY STRANGERS
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
THE WARNING: ascolta l'inedita ''Automatic Sun''
08/04/2024 - 11:45 (96 letture)

progster78
Lunedì 8 Aprile 2024, 14.26.02
3
Rob Fleming,ho notato anch\'io l\'avvenenza delle ragazze ...ho visto che sul tubo ci sono un paio di live completi,son curioso.
Rob Fleming
Lunedì 8 Aprile 2024, 14.06.57
2
Beh, dai, la canzone (pur con il suo \"già sentito\") regge anche senza immagini. Perché, non prendiamoci in giro, queste saranno pure brave musicisti, ma sono pure notevoli dal punto di vista estetico.
progster78
Lunedì 8 Aprile 2024, 13.46.08
1
Molto piacevole.
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