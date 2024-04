METALLIZED: aperto il bando per i nuovi redattori!

08/04/2024 - 11:45 (306 letture)



Discutine con noi sul FORUM Metallized 15 beh grazie, comunque tecnicamente un recensore lo sono già visto che scrivo in una fanzine 14 Saluti a te Duke.Buona serata,e buoni ascolti. 13 .....@mos anche per me ...saresti un ottimo recensore....ha ragione @spirit....che saluto.....👋 12 Secondo me Mos saresti un ottimo recensore,perché hai un sano entusiasmo ma anche senso critico,che se viene a mancare rende inattendibili..e questo è alla base di ogni impegno.Ti auguro di centrare l\'obbiettivo. 11 Ciao Mos,mi adeguo al fatto che il FBM sia una corrente apocrifa, come altre,e venga inglobata con altre cose e band che col BM poco centrano, ma,come per lo Speed,è impossibile suddividere tutto e si semplifica tagliando con l\'accetta.Ed è comprensibile,altrimenti diventa un labirinto per la scelta stessa del disco da far recensire a Tizio o Caio. 10 Sono redattori in gamba, perché malgrado il gusto personale, prima di dire scarsi a musicisti come i Cradle of Filth, mettono in funzione il cervello. 9 io appena sono maggiorenne mi candido 8 Skraus metal.Cè già una candidatura papabile. Comunque tornando ai redattori li trovo in gamba,anche se poi entra in gioco il gusto personale,ma è ovvio accada.Ai nuovi auguro buon lavoro 7 forest black metal? 6 Forest black metal 🤣 5 Manca anche il forest black metal,me lo inglobano nel calderone black,scomodamente insieme a cose finto black tipo i Cradle Of Filth forse,che metterei direttamente nel sinfonico più scrauso. 4 si ma thrash è un\'area a parte di cui evidentemente non hanno bisogno, lo speed faceva parte dell\'area heavy e non lo vedo 3 @Mos Maiorum: Credo che il termine \"speed metal\" sia diventato desueto (è rimasto un\'etichetta prettamente anni 80), adesso è sostituibile tranquillamente con heavy/power/thrash. In effetti anche il termine \"thrash metal\" manca. 2 ma nell\'area heavy non c\'era anche lo speed? 1 ...in bocca al lupo a chi si candiderà. Riesco a malapena scrivere due righe di post...in bocca al lupo a chi si candiderà.