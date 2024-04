FIREHOUSE: addio al cantante C.J. Snare

09/04/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 RIP. Band meravigliosa! 7 Reach for the sky 6 La bad e sad news è di ieri. Quasi tutte le page che seguono l hair metal ne hanno riportato con sgomento. Rip 🔥 5 😭 4 Mi spiace. Ho, come immagino quasi tutti, solo i primi due dischi. Belli. A volte ti vien da pensare \"meglio un infarto che una lenta agonia se le cure non funzionano\" 3 R.i.p. 2 RIP. Grande band i Firehouse. 1 Rip, purtroppo mai seguiti molto, ma aveva una gran bella voce.