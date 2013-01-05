     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Silver Romance - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/04/24
BATTLECREEK
Maze of the Mind

12/04/24
KING ZEBRA
Between the Shadows

12/04/24
VULTURE
Sentinels

12/04/24
THE MONOLITH DEATHCULT
The Demon Who Makes Trophies Of Men

12/04/24
ROSS VALORY
All of the Above

12/04/24
LOVE SEX MACHINE
Trve

12/04/24
MOR
Hear the Hour Nearing!

12/04/24
SARCASM
Morninghoul

12/04/24
SULPHUR AND MERCURY
Alchemia Prophetica (EP)

12/04/24
TAROT
Glimpse of the Dawn

CONCERTI

11/04/24
OZRIC TENTACLES
SPAZIO ROSSELLINI - ROMA

11/04/24
THE WARNING
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

11/04/24
MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

11/04/24
THE OSSUARY
KAMBUSA, VIA CADORNA ANG. VIA S.QUASIMODO 1 - MONOPOLI (BA)

11/04/24
A PLACE TO BURY STRANGERS
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA

12/04/24
PESTILENCE + CARNATION + BODYFARM
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

12/04/24
OZRIC TENTACLES
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

12/04/24
MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO

12/04/24
THE OSSUARY
RESILIENZA, VIALE GIOVANNI XXIII 201/203 - BITONTO (BA)

12/04/24
VULVECTOMY
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
FREEDOM CALL: guarda il video di ''High Above''
10/04/2024 - 16:24 (89 letture)

Ivan75
Mercoledì 10 Aprile 2024, 20.44.46
1
Band che stimo. Ok easy listening power metal, ma qui siamo ormai più pop che metal.
RECENSIONI
85
80
79
72
75
68
68
75
ARTICOLI
07/06/2015
Intervista
FREEDOM CALL
Respiriamo senza vivere
17/05/2015
Live Report
SONATA ARCTICA + FREEDOM CALL + TWILIGHT FORCE
Estragon, Bologna - 11/05/15
05/01/2013
Intervista
FREEDOM CALL
Siamo una band divertente!
 
ALTRE NOTIZIE
10/04/2024 - 16:24
FREEDOM CALL: guarda il video di ''High Above''
21/03/2024 - 08:14
FREEDOM CALL: pubblicano il videoclip di ''In Quest Of Love''
21/02/2024 - 18:14
FREEDOM CALL: i dettagli di ''Silver Romance'' e il brano omonimo
15/11/2023 - 08:06
FREEDOM CALL: in studio per il nuovo disco
25/07/2023 - 21:35
FREEDOM CALL: ritorna in formazione Ramy Ali
20/07/2023 - 11:04
FREEDOM CALL: ecco il video ufficiale di ''The M.E.T.A.L. Fest''
02/06/2023 - 12:28
FREEDOM CALL: a luglio il live album ''The M.E.T.A.L. Fest'', ascolta la titletrack
28/09/2022 - 11:23
CHRIS BAY: il cantante dei Freedom Call in Italia per due date
08/08/2020 - 16:06
PRIMAL FEAR: annullato il concerto di settembre con i Freedom Call
26/05/2020 - 18:31
FREEDOM CALL: concerto streaming di beneficienza venerdì 29 maggio
ULTIME NOTIZIE
11/04/2024 - 00:47
LEPROUS: i primi dettagli del nuovo album ''Melodies of Atonement''
11/04/2024 - 00:42
ROSS VALORY: ''Windmill'' è l'ultimo singolo dal debut solista dell'ex-Journey
11/04/2024 - 00:38
CROWNSHIFT: ascolta la nuova ‘‘My Prison’’ dal disco di debutto
10/04/2024 - 16:52
THE TANGENT: i dettagli di ''To Follow Polaris'' in arrivo a maggio
10/04/2024 - 16:42
HELL IN THE CLUB: annunciata la nuova cantante
10/04/2024 - 16:35
RIOT V: ecco ''Love Beyond the Grave'' da ''Mean Streets''
10/04/2024 - 16:30
FEUERSCHWANZ: disponibile un brano dal loro nuovo album
10/04/2024 - 12:15
ARCHITECTS: disponibile la nuova ''Curse''
10/04/2024 - 12:13
WARDRUNA: una data a novembre all'Arcimboldi di Milano
10/04/2024 - 12:00
AL DI MEOLA: i dettagli completi e il primo singolo del nuovo album ''Twentyfour''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     