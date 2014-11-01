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OZRIC TENTACLES
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MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO

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THE OSSUARY
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RIOT V: ecco ''Love Beyond the Grave'' da ''Mean Streets''
10/04/2024 - 16:35 (121 letture)

Mic
Mercoledì 10 Aprile 2024, 19.29.08
1
Secondo me meritano di portare aventi il nome della band anche senza Reale. Questo pezzo è un midtempo abbastanza normale. Comunque li ho tutti da Rock City, acquisto obbligato.
RECENSIONI
77
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