NANOWAR OF STEEL: presentano il nuovo singolo ''Das Rote Pferd''

12/04/24
TYR
Battle Ballads
12/04/24
VULTURE
Sentinels
12/04/24
LINKIN PARK
Papercuts – Singles Collection 2000-2023
12/04/24
HEAVY TEMPLE
Garden of Heathens
12/04/24
BLUE OYSTER CULT
Ghost Stories
12/04/24
THE MONOLITH DEATHCULT
The Demon Who Makes Trophies Of Men
12/04/24
JUNKYARD DRIVE
Look At Me Now
12/04/24
SETYØURSAILS
Bad Blood
12/04/24
TAROT
Glimpse of the Dawn
12/04/24
SARCASM
Morninghoul
12/04/24
PESTILENCE + CARNATION + BODYFARM
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
12/04/24
OZRIC TENTACLES
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
12/04/24
MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO
12/04/24
THE OSSUARY
RESILIENZA, VIALE GIOVANNI XXIII 201/203 - BITONTO (BA)
12/04/24
VULVECTOMY
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
12/04/24
PONTE DEL DIAVOLO + SACRI SUONI
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
12/04/24
HIDEOUS DIVINITY + SUN OF THE SUNS
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
12/04/24
PINO SCOTTO
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
13/04/24
PESTILENCE + CARNATION + BODYFARM
LEGEND CLUB - MILANO
13/04/24
OZRIC TENTACLES
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE