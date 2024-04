DARKTHRONE: ascolta ''Black Dawn Affiliation''

11/04/2024



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Devo dire nettamente meglio della media degli ultimi due dischi, anche se per certi versi ne riprende il percorso unendo però anche qualcosa dal sound dei dischi precedenti... In ogni caso un\'ottima canzone molto ispirata. Io nella prima parte ci ho sentito molto i Venom, mentre la parte finale più black/doom molto ipnotica... 5 Pezzo inappetibile per il metallaro medio, Darkthrone contro ogni trend, al limite li creano, chapeau. 4 Un culto assoluto. Anteprima piacevole 3 Un po\' ripetitiva ma i riff e il sound mi piacciono, prima parte in uno stile un po\' Motorhead sporcato che richiama altri loro lavori, seconda parte più old school (non tnbm ovviamente). 2 Ah pero\'!! Questi geniacci hanno ancora qualcosa da dare nel 2024!! Dispiace per chi li dava gia\' per morti e sepolti! Se nel nuovo album ci saranno altre perle come queste ci sara\' da divertici. 1 Si adorano e basta🤟.. Almeno per me