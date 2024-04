EXODUS: a maggio il disco dal vivo ‘‘British Disaster. The Battle of '89 (Live at the Astoria)’’

12/04/2024 - 00:15 (216 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 scaletta simpatica ma onestamente non mi fa impazzire manca qualche pezzo che non si poteva ignorare 7 Pleasure of the flash forse il più sottovalutato 6 Questo pezzo dal vivo è velocizzato di qualche bpm? cazzo come pesta, sousa non gli sta dietro. 5 Prefersico di gran lunga i dischi più melodici a tutti quelli più recenti, in cui badano solo a picchiare. Questo lo ascolterò volentieri ma avrei voluto un disco con i pezzi di impact is imminent 4 Il primo sarà forse il più importante, ma secondo me il più bello è Pleasures of the Flesh, che a differenza di Fabulous Disaster non ha un lato B altanelante. Dei successivi quello che mi piace di più Shovel Headed Kill Machine. Force of Habit sicuramente il più brutto, ma era scontato. 3 Anche per me è il loro capolavoro senza nulla togliere all\'altro ciòe il debutto 2 L\'apice degli Exodus, il mix è pauroso! Penso che lo farò mio 1 L\'apice degli Exodus, il mix è pauroso! Penso che lo farò mio