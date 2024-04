KERRY KING: ''Residue'' è il secondo singolo dal disco solista ‘‘From Hell I Rise’’

13/04/2024 - 00:03 (467 letture)



31 Questa qua non mi dice molto .Voce azzeccata, per me, poi spero ci siano dei pezzi veloci nell'album. 30 Concordo ovviamente anche con Duke aggiungendo ai capolavori iniziali degli Slayer anche il novantiano e sottovalutato divine intervention 29 ...personalmente k.king/slayer li ascolto fino alle fine del primo decennio.....culminato con quel fantastico live.....che tutti noi conosciamo......dopo non li ho piu' seguiti......per me il meglio sta tutto concentrato all'inizio......🤟 28 Quoto Rob. Non male, ma neanche benissimo, mi piace fino a che non comincia a cantare, mi spiace ma per me Araya era molto molto meglio per questo tipo di pezzi. 27 Sembra una c side degli Slayer. Mi era piaciuto di più il primo singolo. Comunque non malissimo. 26 A me le atmosfere plumbee e malate di sto pezzo piacciono. Il cantato poco. Mi ha ricordato in alcuni momenti i Coroner (che adoro) 25 Riassumo tutto al posto 4, il mio termine di paragone lo applico non a un generico estremo ma a un più mirato thrash tradizionale. Se mi si citano gruppi che growlano e che sparano tremila note al secondo su tappeti da mille battiti al minuto non c\'è discussione che tenga. Faccio presente una cosa che magari a molti sfugge, nella mia lunga militanza ho conosciuto appassionati di hard rock che non ascoltavano metal, metallari classici che non arrivavano al thrash, thrasher che non arrivavano al death o al black, quindi magari un appassionato di Slayer non è che per forza debba farsi piacere un disco di technical brutal death, almeno per me è così 24 Bè il disco degli Hour spacca il culo ai passeri e per ora la scena death italiana è tra le migliori ( discorso a parte per il miracoloso ritorno dei brodequin) . Per Tino.. vabbè sono gusti,se non ti piace il growl lo capisco. Ma gli Exodus con Rob Hanno prodotto shovel..e quel disco è cazzo di capolavoro e non accetto repliche😌 23 @Tino: Un consiglio, secondo me hai posto la domanda sbagliata. La domanda vera non è \"quali sono i nomi che asfaltano questa roba?\", perché se poi non piacciono a te, la risposta \"questi qui non asfaltano la roba originale\" non è dipesa dalla qualità, ma dal gusto personale, e allora non c\'è più oggettività. Ok, ti hanno proposto un sottogenere (technial/brutal, volendo usare due termini adatti) che non ti interessa (in quel senso avrebbe avuto più senso citare gli ultimi dischi di Atrophy, Sadus e Morbid Saint), ma pure in quel caso, sempre di metal stereotipato stiamo parlando, ma è chiaro che ha altri tipi di arrangiamenti, songwriting e anche promozione che c\'entra fino a un certo punto con il pezzo qui sopra proposto. Se poi volessi una risposta alla domanda originale, io ti risponderei: non è thrash, non è death, ma l\'ultimo disco degli Austere (Beneath the Threshold) è uno dei pochi degli ultimo anni che ha suscitato interesse a me, se vuoi fare un tentativo... 22 A mio parere è un buon pezzo e sono super curioso di sentire l\'intero album perché, stando ai singoli pubblicati, le premesse per piacermi alla grande ci sono tutte. In tutto questo trovo fantastico il cantante, notevolissimo. Tra parentesi, visto che si parlava di stili vocali, amando il Death Metal e il Black Metal adoro anche il growl e lo scream. 21 Pagliacciate. E c\'è ancora chi gli va dietro. 20 I dissimulator mi piacciono musicalmente ma la voce no. Il bello del thrash d\'annata è che non c\'era growl. Adesso io non ho niente contro questo stile, ma francamente spesso e volentieri rovina il resto è stra abusato. Poi non mi piace il death troppo tecnico, mi piace quello vecchia scuola stile obituary autopsy. Se Kerry voleva prendeva un cantate così c\'è ne sono a centinaia invece ha preso un cantante vero. Lo stesso discorso vale per me quando gli Exodus hanno preso Rob, inascoltabili 19 Se allora non ti piace, neanche riesci a capirlo quel disco. Il discorso finisce qui. A me gli Hour of Penance arrivano a giorni.. Per adesso il Metal italiano, con mia grande gioia, sta facendo strage. Nel senso che spacca di brutto.. 18 PS vale lo stesso discorso per gli hour of penance, stesso growl di merda che rende tutto uguale, gran tecnica ma risultato finale gran confusione in testa. 17 Qualcuno ha ascoltato i primo disco dei Dissimulator? E\' un band tech/thrash che riprende lo stile dei Voivod e dei Coroner dei primi anni \'90. Ci sono membri dei Beyond Creation e dei Chthe\'ilist. 16 Se per questo anche Kerry king l\'ho ascoltato su YouTube, la roba che hai citato tu non mi piace, avevo espresso diffidenza al growl e ai tappeti di blast beat eccoli lì in 4 minuti di ascolto 15 Qui sono completamente d\'accordo con lisa. oltre agli hideous che hanno fatto un album spettacolare,consiglio gli Hour of penance dell\' ultimo album. Il pezzo in questione per me è meno che mediocre. E sono buono 14 Il disco degli Hideous non va ascoltato su you tube.. Lo compri e lo ascplti 10 volte. Poi dai un giudizio diverso.. Che vinca Kerry King a me fa piacere, ripeto.. Un brano piacevole ma al momento, per me c\'è altro..Aspetterò il disco, ma non lo prenoto 13 Sono andato a sentirmi questi hideous...parte il solito growl come da commento 4 e partono i soliti blast beat. Roba che non mi dice nulla e che mi lascia in testa solo della gran confusione 12 Niente di speciale. E in tutta franchezza ha pure stufato. 11 Se non senti gli Slayer qua, beh allora Kerry ha vinto due volte 10 I paragoni patetici a volte si fanno e non é un reato.. Tino ha parlato di \"essenza Slayer\". Be\' io qui non la vedo. Un altro gruppo giustamente fatto bene, ma se devo spendere 20 euro per del metal incazzato, vado sicura su altri gruppi.. Per ora sto brano non mi invoglia all\'acquisto. Sentirò prima l\'album.. 20 euro spesi benissimo per Hideous Divinity (ne cito uno come esempio) per ora una delle migliori uscite 2024. 9 Telepatia vitada 8 Il meglio o il peggio è molto soggettivo, intanto citami il meglio, così vado a sentire.....Io valuto nello specifico il soggetto di turno senza stare a fare i soliti paragoni, patetici, con il passato, con chi non c\'è più ecc. Questi due pezzi sentiti finora sono ciò che mi aspetto da uno come lui e reputo davvero ottimi. 7 Non serve fare gridare al miracolo serve tenere accesa la candela. Gli Slayer sono finiti non trent\'anni fa ma nel 2019 quando Tom araya si è ritirato nonostante Kerry king fosse contrario. Lui ne ha raccolto l\'eredità cambiando il nome, scusate se è poco. Poi devo ancora capire chi sarebbero questi gruppi tanto meglio 6 Spettacolare!!! 5 È un brano carino, nulla più. Gli Slayer per me non esistono, ormai sono finiti. Ciò che erano 40 o 30 anni fa.. Adesso non lo sono più. Ripeto c\'è di meglio in ambito thrash, in tutto l\'ambito estremo... È un progetto divertente di Kerry King per continuare a fare il suo lavoro. Più che legittimo.. Ma non fa gridare al miracolo. Opinione personale 4 C\'è di meglio in ambito estremo? Può darsi ma io ci andrei piano ad infilarci dentro della roba black death con growl o simili, qua\' abbiamo l\'essenza slayer e un vero cantante, non ci sono i soliti blast beat ormai triti e ritriti qua c\'è la tradizione con uno dei migliori cantanti thrash di tutti i tempi 3 Grande Kerry, formazione da sballo prevedo un album tritaossa. Lo spirito degli Slayer e\' ancora vivo, Alla larga tutine da ginnastica, cappellini da baseball all\'incontrario, spandex di raso e make up ridicoli. Questa e\' musica per metallari veri!!!!! 2 Al momento in ambito estremo c\'è di meglio.. Secondo me. Brano sufficiente 1 Questi Slayer 2.0 sono micidiali, lo zio Kerry ha fatto centro, un supergruppo che funziona e dal vivo farà discutere parecchio. Pensavo che nessuno potesse replicare le parti vocali di Tom...mi sbagliavo, Mark è veramente mostruoso, da brividi