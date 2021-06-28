KNIGHTS OF THE REALM: online il singolo ''Killer Machine''

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14/04/24
A NEVERENDING JOHN`S DREAM
Coming Back to Paradise

19/04/24
ANTICHRIST SIEGE MACHINE
Vengeance of Eternal Fire

19/04/24
HIGH ON FIRE
Cometh the Storm

19/04/24
BLOODBOUND
The Tales of Nosferatu – Two Decades of Blood (2004 – 2024) (Live Album)

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19/04/24
MAERE
.​.​.​And The Universe Keeps Silent

19/04/24
LOCH VOSTOK
Opus Ferox II - Mark of the Beast

19/04/24
PEARL JAM
Dark Matter

19/04/24
ATRAE BILIS
Aumicide

19/04/24
BLAZING ETERNITY
A Certain End of Everything

CONCERTI

14/04/24
MYRKUR + JONATHAN HULTÉ
ALCATRAZ - MILANO

14/04/24
YARD ACT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

15/04/24
BLIND CHANNEL
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

15/04/24
BLIND CHANNEL + GHØSTKID + ROCK BAND FROM HELL
ALCATRAZ - MILANO

15/04/24
INQUISITION + DEMONICAL
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

16/04/24
PATRICK WOLF
CHIESA VALDESE, VIA IV NOVEMBRE - ROMA

16/04/24
SPITE + BODYSNATCHER + BOUNDARIES + MOUTH FOR WAR
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

17/04/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

18/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

18/04/24
NOBRAINO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
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14/04/2024 - 10:11 (41 letture)

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