LEGIONS OF THE NIGHT: ecco un nuovo singolo

19/04/24
SELBST
Despondency Chord Progressions
19/04/24
NOCTURNA
Of Sorcery and Darkness
19/04/24
MY DYING BRIDE
A Mortal Binding
19/04/24
VERIKALPA
Tuomio
19/04/24
IN VAIN (NOR)
Solumn
19/04/24
ALICATE
Heaven Tonight
19/04/24
CLOUD NOTHINGS
Final Summer
19/04/24
LOCH VOSTOK
Opus Ferox II - Mark of the Beast
19/04/24
TREASURE SEEKER
A Tribute to the Past (Reissue)
19/04/24
PRAYING MANTIS
Defiance
16/04/24
PATRICK WOLF
CHIESA VALDESE, VIA IV NOVEMBRE - ROMA
16/04/24
SPITE + BODYSNATCHER + BOUNDARIES + MOUTH FOR WAR
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
17/04/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
18/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
18/04/24
NOBRAINO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
19/04/24
FINNTROLL + METSATOLL + SUOTANA
LEGEND CLUB - MILANO
19/04/24
𝐍𝐎𝐃𝐄
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
19/04/24
INCHIUVATU + LAMENTU + AGGHIASTRU
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/04/24
MARLENE KUNTZ
NEW AGE, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
19/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BAHNHOF LIVE, VIA SANT\'ANTONIO ABATE 34 - MONTAGNANA (PD)