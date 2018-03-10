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TPO, VIA CAMILLO CASARINI 17/5 - BOLOGNA

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THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

20/04/24
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20/04/24
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XXXV LIVE, VIA GUERRITORE 35/37 - CAVA DE\' TIRRENI (SA)

20/04/24
NOBRAINO
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)
PRAYING MANTIS: online un brano da ''Defiance''
20/04/2024 - 09:38 (67 letture)

Ivan75
Sabato 20 Aprile 2024, 11.59.19
1
Bel pezzo. Sempre meritevoli di un ascolto. Pur con grandi qualità canore, non mi piace tuttavia moltissimo il timbro del cantante. In generale cmq meritano applausi.
RECENSIONI
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24/12/2019
Intervista
PRAYING MANTIS
Lunga vita al British Heavy Metal!
 
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