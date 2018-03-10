PRAYING MANTIS: online un brano da ''Defiance''

20/04/24
COREY TAYLOR
CMF2B… Or Not 2B
21/04/24
JETHRO TULL
RökFlöte
22/04/24
FULL OF HELL
Coagulated Bliss
26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin
26/04/24
BLACK TUSK
The Way Forward
26/04/24
DARKTHRONE
It Beckons Us All
26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae
26/04/24
SIX BY SIX
Beyond Shadowland
26/04/24
STORMBORN
Zenith
26/04/24
PARTY CANNON
Injuries Are Inevitable
20/04/24
MONSTERS OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
20/04/24
INCHIUVATU + LAMENTU + AGGHIASTRU
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
20/04/24
MARLENE KUNTZ
TPO, VIA CAMILLO CASARINI 17/5 - BOLOGNA
20/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
20/04/24
LOGICAL TERROR + BREAK ME DOWN
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
20/04/24
KARMA
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
20/04/24
THE OSSUARY
CENTRO STORICO, VIA VITTORIO VENETO - LEVERANO (LE)
20/04/24
DIOCLETIAN + WHISKEY RITUAL + NECROMORBID + NECROBLASPHEMER + Guests
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
20/04/24
ROSSOMETILE + MOSTRA ANNALILLA
XXXV LIVE, VIA GUERRITORE 35/37 - CAVA DE\' TIRRENI (SA)
20/04/24
NOBRAINO
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)